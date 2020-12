Leipzig

„Einen guten A-Cappella-Klang kann man zusammencasten, wenn man will. Aber ob es dann untereinander klickt, weiß man nicht. Bei uns war das von Vornherein so, ohne dass wir es geplant hätten“, sagt Carsten Göpfert.

Der 27-Jährige ist der Tenor der A-Cappella-Gruppe Quintense. Punktete die, wie der Name schon vermuten lässt, fünfköpfige Band anfangs noch mit Unverbrauchtheit, hat sie sich gut fünf Jahre nach Gründung bereits einen stabilen Platz in der A-Cappella-Szene erarbeitet – in Leipzig und auch ganz Deutschland.

Die fünf haben sich an der HMT kennengelernt

Carsten Göpfert, Martin Lorenz (Bass und Beatbox), Katrin Enkemeier (Alt), Sabrina Häckel (Sopran) und Jonas Enseleit (Bariton und Beatbox) haben sich an der Hochschule für Musik und Theater Felix Mendelssohn Bartholdy kennengelernt. Alle fünf haben Schulmusik mit verschiedenen Begleitfächern belegt und schon abgeschlossen oder studieren noch. Göpfert hat seinen Abschluss im Sommer gemacht.

„2014 haben wir uns schon einmal lose getroffen, aber im September 2015 haben wir uns dann den Bandnamen überlegt und fokussiert losgelegt“, erzählt er. Und Quintense hatten gleich ein Ziel, auf das sie hinarbeiten wollten: einen Wettbewerb in Graz. Bis 2017 nahmen die fünf regelmäßig an größeren und kleineren Wettbewerben teil, belegten drei mal den ersten Platz. Im selben Jahr entstand das erste Album, das zweite produzierten die fünf Sänger mitten in Pandemiezeiten, im Mai. „Winter Wonderland“ heißt die Platte, die seit Ende November auf der Band-Website erhältlich ist.

Von „White Christmas“ bis „Let It Snow“

„Eigentlich wären wir damit jedes Wochenende vor Weihnachten aufgetreten. Aber jetzt ...“. Göpfert zuckt vielsagend mit den Schultern. Umso besser für die Band, dass die Produktion über die Bühne gehen konnte. Die Weihnachts-CD vereint Klassiker wie „White Christmas“, „Let It Snow“ oder „It’s Beginning To Look A Lot Like Christmas“ – in vorrangig eigenen Arrangements.

„Auf dem Weihnachtsalbum ist ganz viel Jazz drin, während unsere anderen Programme vor allem Pop im Mittelpunkt haben“, beschreibt Carsten Göpfert die Stilrichtung.

Das letzte Konzert vor dem Lockdown Light hat die A-Cappella-Band im Oktober gesungen, im September standen die fünf auf Einladung von Amarcord im Lebenszeichen-Konzert in der Peterskirche.

Streaming-Konzert im Kupfersaal am dritten Advent

Um das Weihnachtsprogramm wenigstens einmal halb-live singen zu können, hat Quintense ein Streaming-Konzert für den dritten Adventssonntag organisiert, das um 19 Uhr vom Kupfersaal aus digital übertragen wird.

Und wo soll es noch hingehen, mit Quintense? „Ohne Planungssicherheit ist das schwer zu sagen. Aber wir würden gerne zukünftig mit Quintense gut 70 Prozent dessen hereinholen, was man zum Leben braucht.“ Vier der Sänger haben mittlerweile Gesangsschüler, Carsten Göpfert interessiert sich momentan stark für Moderation.

„Bei A-Cappella muss man nicht alleine strahlen“

„Die Pandemiezeit hat uns noch einmal den Blick dafür geöffnet, was uns wichtig ist und wo wir hinwollen, musikalisch.“ Für das nächste Jahr steht auch schon die nächste Platte an: Die Fünf wollen das Pop-Programm aufnehmen, das sie seit 2019 regelmäßig singen.

„Es ist ein ständiges Jonglieren in diesen Zeiten. Wir konzentrieren uns darauf, was wir einzeln erreichen können und dürfen uns aber als Band nicht verlieren.“ Das ist aber auch, was Göpfert am A-Cappella-Genre fasziniert: „Es stehen immer alle im Fokus. Man muss nicht alleine strahlen, aber trotzdem präsent sein.“

Und hört man Quintense live, dann spürt man genau das: ein feines Aufeinanderhören, Raumgeben und das Bestreben, ein Miteinander im Sinne der Musik zu erschaffen. Dieses Gefühl lässt sich schwer zusammencasten.

Streaming-Konzert live aus dem Kupfersaal: Sonntag, 13.12. Streaming-Beginn 18.30 Uhr, Konzertbeginn 19 Uhr. Tickets auf reservix.de, 10 Euro – 32 Euro.

