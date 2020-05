Erstklassiges Geisterkonzert zur Eröffnung des abgesagten Leipziger A-cappella-Festivals 2020

Leipzig

Nein, es gibt kein internationales A-cappella-Festival in diesem Jahr. Auch das Leipziger Treffen der Besten im unbegleiteten Ensemble-Gesang fällt der Corona-Pandemie zum Opfer. Und doch gab es am Freitagabend ein Eröffnungs-Konzert. Nicht irgendeines – es gab das vorgesehene Eröffnungskonzert des einladenden Ensemble Amarcord in der Thomaskirche. Ein Konzert mit Gästen, den Sopranistinnen Isabel Schicketanz und Heidi Maria Taubert, dem Altus Stefan Kunath, sowie Sebastian Heindl an der Orgel, und einem Programm, das den weiten musikalischen Weg „Von Schein zu Bach“ nachzeichnet.

Sehr anderer Jahrgang

Das einzige, was diesem Konzert fehlt, ist das Publikum. Denn die Eröffnung des 21. und sehr anderen Festival-Jahrgangs ist eines von diesen Geisterkonzerten, die in diesen Zeiten allenthalben an die Stelle gewohnter musikalischer Rituale treten.

Keine Kompromisse

Selten allerdings musikalisch wie technisch so professionell umgesetzt wie hier. Die Leipziger Musikproduktion Accentus Music macht keine Pandemie-Abstriche und keine Kompromisse für die Streams unter anderem über die einschlägigen Kanäle bei MDR und Arte, für die Radio-Liveübertragung bei MDR Klassik und den Mitschnitt, den der Deutschlandfunk am 10. Mai ausstrahlt und der in Bild und Ton bei Arte TV noch bis zum 31. Juli abrufbar ist: schöne Bilder, die die Sehnsucht nach der Thomaskirche vergrößern, zu schönen Klängen, die den geregelten Konzertbetrieb um so schmerzhafter vermissen lassen.

Schönheit und Perfektion

Wie es Accentus bei der musikalischen Produktion hält, so verfahren auch Wolfram Lattke, Robert Pohlers, Frank Ozimek, Holger Krause und Daniel Knauft mit ihrem musikalischen Programm. Ob sie sich mit der etwas angeberischen Koloraturen-Kleinmeisterei im „Habe deine Lust an dem Herrn“ des 1726 verblichenen Liebholdt auseinandersetzen, mit den Meisterwerken aus Israelis Brünnlein des Thomaskantors Johann Hermann Schein oder der Geistlichen Chormusik Heinrich Schützens, mit hörenswerter geistlicher Musik des Bach-Großonkels und -Schwiegervaters Johann Michael, oder den prachtvollen Motetten „Lobet den Herren, alle Heiden“ und „Jesu, meine Freude“ des größten aller Thomaskantoren. Ob sie vier- oder vielstimmig unterwegs sind, im Früh- Hoch- oder Spätbarock – Ernsthaftigkeit, Schönheit, Perfektion, Artikulation Affekt- und Stilsicherheit dieses ganzheitlichen Zugriffs auf alte geistliche Musik zeigt um so deutlicher, was den Leipzigern dadurch entgeht, dass es seit Freitag kein A-cappella-Festival gibt.

Digitale Musik-Botschaften

Digital ist es dennoch noch nicht vorbei: Täglich grüßen die Amarcordler mit musikalischen Festival-Botschaften. Und statt des großen Und-jetzt-alle-Abschlusskonzert am 9. Mai gibt es einen Zusammenschnitt von Höhepunkten aus 20 Festival-Jahrgängen.

Das Eröffnungskonzert ist bis zum 31. Juli zum Beispiel abrufbar auf www.arte.tv/de/videos/097578-000-A/das-vokalensemble-amarcord-aus-der-leipziger-thomaskirche. Deutschlandfunk sendet den Mitschnitt am 10. Mai ab 21.05 Uhr. Alles Weitere finden Sie unter www.a-cappella-festival.de.

Von Peter Korfmacher