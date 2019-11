Leipzig

Der Dokumentarfilm-Wettbewerb der ARD, „Top of the Docs“, zieht von Berlin nach Leipzig. Während des Dokumentarfilm-Festivals DOK Leipzig sollen künftig die Shortlist präsentiert und der Sieger verkündet werden, teilte der Mitteldeutsche Rundfunk ( MDR) am Montag mit.

2020 werde der Preisträger letztmalig bei der Berlinale in Berlin bekanntgegeben. An dem Wettbewerb „Top of the Docs“ sind die Landesrundfunkanstalten der ARD beteiligt. Sie übernehmen Produktionskosten in Höhe von 250 000 Euro und bieten für den ausgewählten Film einen Sendeplatz im Ersten.

Von LVZ/dpa