Leipzig

Museen erzählen Geschichten – haben aber meist nicht genug Raum, um ausreichend Kontext und Hintergrund dafür mitzuliefern. Das Stadtgeschichtliche Museum Leipzig setzt deshalb künftig auch auf digitale Technik, die Besucherinnen und Besuchern des Alten Rathauses mehr Perspektiven auf die zahlreichen historischen Ausstellungsstücke ermöglichen soll. Diese Ergänzungen nennen sich „Museum Ex Machina MXM“ und entstehen bis 2022 in Zusammenarbeit mit Akteurinnen und Akteuren der Schaubühne Lindenfels.

„Museum Ex Machina bedeutet ’Museum aus der Maschine’ und ist eine Abwandlung des Theaterbegriffs „Deus ex Machina“, Gott aus der Maschine“, erklärt Museumssprecherin Eva Lusch. Auf den Bühnen der Antike wurde darunter das plötzliche Auftreten einer Gottheit mit Hilfe ausgefeilter Bühnentechnik verstanden. Dazu waren etwa Schauspielerinnen oder Schauspieler an Kränen befestigt, die mit Getöse auf der Bühne erschienen und vormals komplizierte Situationen quasi göttlich auflösten.

Historische Persönlichkeiten führen durch die Ausstellung

In der heutigen Zeil ließen sich solche Effekte auch gut mit Hilfe digitaler Technik erzeugen, sagt Lusch. Das Stadtgeschichtlichen Museum setzt konkret auf sogenannte Augmented Reality (AR). Mit dieser Technik werden digitale Inhalte und Objekte in reale Räume projizieren – können auch Personen auftreten. In den Ausstellungen im Alten Rathaus wird das künftig beispielsweise Julie Bebel sein. Die Unternehmerin (1843–1910) war eine wichtige Protagonistin beim Entstehen der Arbeiterbewegung. Während ihr Mann August nach den „Hochverratsprozessen“ gegen Sozialisten in Leipzig inhaftiert wurde, organisierte Julie die Arbeit der Sozialdemokratie weiter und war dabei auch Vorreiterin der Frauenbewegung.

Im Stadtgeschichtlichen Museum wird Bebel – dargestellt durch eine Schauspielerin – künftig Dank digitaler Technik wieder Interessierten realitätsnah aus ihrer Zeit erzählen können. Dazu gesellt sich unter anderem auch der Leipziger Pazifist und Schriftsteller Bruno Vogel (1898–1987), in dessen Buch „Alf“ nicht nur den Militarismus des frühen 20. Jahrhunderts kritisch reflektiert wird, sondern es auch eine tabuisierte homosexuelle Liebesbeziehung gibt. Heute gehört „Alf“ zu den Klassikern des emanzipatorischen Jugendromans. Andere projizierte Personen werden die Pädagogin Hedwig Burgheim, der Publizist Robert Blum und der Dirigent Fritz Lehman sein, hieß es am Donnerstag. Sie alle stehen für Geschichte und Geschichten, die den Weg für eine offene, solidarische und zukunftsgewandte Gesellschaft bereiteten.

Das Stadtgeschichtliche Museum in Leipzig existiert bereits seit 1909. Neben den beiden Hauptstandorten im Alten Rathaus und im Haus Böttchergäßchen gibt es auch über die Messestadt verteilt weitere Ausstellungen der historischen Sammlungen – beispielsweise im Schillerhaus und im Völkerschlachtdenkmal. Im Alten Rathaus wird einerseits Leipzigs Frühgeschichte bis zur Völkerschlacht 1813, darüber hinaus aber auch der Weg ins Zeitalter der Moderne und Industrialisierung gezeigt.

Von Matthias Puppe