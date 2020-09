Leipzig

Hamlet im Unterhemd und Handstand. Königin Gertrud kämpft mit dem Kleid. Armkreisen hier, dort rennt einer. Mit einem Aufwärmprogramm auf offener Bühne empfängt das Ensemble des Theaters der Jungen Welt das Publikum. Als wolle es zeigen: Wir sind Schauspieler, wir probieren aus, Kostüme, Rollen und im Kern die Erfahrung eines jungen Menschen, der am Hofe Dänemarks auf ein System aus Lüge, Verrat, Skrupellosigkeit trifft. Die Welt ist aus den Fugen. Das erfährt Hamlet. Und es ist, das soll deutlich werden, eine zeitlose Erfahrung. Am Freitagabend war Premiere.

Die beginnt etwas hölzern. Sorgen um die Lendenwirbel Tobias Amoriellos sind berechtigt, der als Hamlet in pubertärem Gestus ins Hohlkreuz fällt. Claudius ( Martin Klemm), Königsmörder und Usurpator, reckt steif wie eine Aufziehpuppe die Arme in die Höhe, während er seine Botschaft verkündet.

Shakespeare als großer Ulk? Die Befürchtung legt sich rasch. Bei aller Respektlosigkeit im Zugriff, Regisseurin Ania Michaelis nimmt den Stoff ernst und balanciert geschickt zwischen Karikatur und Drama. Was den Stoff unterhaltsam erschließt, vor allem aber Figuren wie Claudius, die vom Tod des Gatten aufreizend unbeeindruckte Gertrud ( Julia Sontag) oder Polonius ( Sonia Abril Romero), als Pappkameraden eines faulen Systems demaskieren, das auch im Heute spielen könnte. Claudius und Gertrud turteln wie Boulevard-Promis.

Dieser Hamlet geht einen glaubwürdigen Weg zum blutigen Ende

Amoriello, Neuling am Ensemble und frisch von der Schauspielschule, spielt sich erfreulich schnell frei, bringt geballte Energie auf den Punkt und setzt mit sprachlicher Klarheit Akzente. Die Gefühle vibrieren, Zweifel und Verzweiflung schlagen um in Furor. Amoriello verleiht seinem Hamlet die Kraft eines Menschen, der nichts mehr zu verlieren hat. Nur selten und gut dosiert, im Gespräch mit der Mutter Gertrud etwa, blitzt Zartheit auf. Das bewahrt den Charakter vor Einseitigkeit. Bis Wut wieder die Oberhand gewinnt, die ihn gegen die unsichtbaren Wände der herrschenden Ordnung rennen lassen. Dieser Hamlet geht einen glaubwürdigen Weg bis zum blutigen Ende.

Am Ende schnurrt dieser „Hamlet“, deutlich kürzer angekündigt, hoch unterhaltsam rund zwei Stunden und 15 Minuten über die Bühne. Dafür sorgen ein spielfreudiges Ensemble und Live-Musiker Matthias Bernhold, der mit E-Gitarre und viel Elektronik zwischen atmosphärischem Hintergrundrauschen und dynamischen House-Beats variiert. Oder er spielt selbst mit, gibt den Schauspieler in der Theater-im-Theater-Szene, mit der Hamlet den Onkel als Mörder entlarven will. Es blitzt und im nächsten Moment erscheint ein Foto von Claudius mit vielsagendem Gesichtsausdruck auf dem Vorhang, als wäre er in die Kamera der Geschwindigkeitskontrolle geraten.

Der erdolchte Polonius wandert in den Müllcontainer

Später fängt eine Außenszene in der Ästhetik einer Überwachungskamera Hamlet ein, der im Hof die Überreste des versehentlich erdolchten Polonius in die Mülltonne stopft. Solch schwarzer Humor und die Choreografien von Lior Shneior, der in der Szene der Geist-Erscheinung die Wächter im Zombie-Walk über die Bühne steuert, sorgen für Schauwert und Zeitlosigkeit. Feine Andeutungen genügen, sich diesen Hamlet im Heute vorzustellen. Die gesellschaftlichen Mauern sind anders beschaffen als am mittelalterlichen Hof, aber sie sind da. Und wenn das neue Königspaar fordert: „Haltet euch an die Regeln!“ und „Vertraut!“ – dann fehlt eigentlich nur noch die Vokabel „alternativlos“ aus den politischen Einlull-Floskeln der Gegenwart.

Es gab da mal einen Dänen-Prinzen, dessen Geschichte wird erzählt. Im Kern aber geht es um die Frage, wie sich junge Menschen heute verhalten können, wenn sie ihr Umfeld verändern wollen. Sein oder nicht sein, heißt es bei Hamlet. Handeln oder nicht handeln, übersetzt Anna-Lena Zühlke in einer Szene, in der sie aus der Rolle des Horatio heraustritt. Die Antwort muss nach der überzeugenden Inszenierung für junge Menschen ab 15 jeder selber finden.

Von Dimo Rieß