Leipzig

Die Wände sind aus Backstein und so dick wie ein alter Baumstamm. Nur ein kleines Fenster in der Mitte der Wand lässt den Blick in den nächsten Raum zu. Der sieht aus wie ausgepolstert, in der Mitte steht ein Mikrofon auf einem Tisch, hier sitzt Julia Preuß. Auf der anderen Seite der Wand, in einem anderen Raum, stehen mehrere Bildschirme auf einem Schreibtisch, daneben ein Wörterbuch. Von hier aus hat Jakob Kienemund einen guten Blick auf das kleine Fenster und auf Julia Preuß. Ein dicker, schwarze Vorhang hinter ihm schluckt fast jegliche Geräusche.

Dann füllt sich die Stille mit Preuß’ Stimme. Sie liest einen Liebesroman. Jakob Kienemund ist der zuständige Aufnahmeregisseur. Sie produzieren ein Hörbuch. Konzentriert hört Kienemund auf alles, was Preuß sagt, unterbricht sie auch mal: „Hier hast du ein bisschen das T verschluckt“, sagt er. Sie wiederholt, was sie zuvor gelesen hat, einmal, zweimal, betont das T. Dieses Mal lässt er es durchgehen.

Leipziger Buchfunk-Verlag ist gefragt

Kienemund und Preuß sind im größten Studio des Leipziger Buchfunk-Verlages. Dessen Senior Production Managerin, Victoria Schaetzle, gibt eine Führung. „Unsere Studios sind fast jeden Tag belegt“, erklärt sie. Gearbeitet wird in zwei Schichten. Gegen zehn Uhr geht es los, um 22 Uhr ist Schluss. Seit 2018 gibt es drei Studios, vorher kam der Verlag mit einem aus. Das kleinste davon ähnelt von außen einer Weltraumkapsel, mit seinen dicken, weißen Wänden und dem winzigen Fenster. Gerade eine Person hat dort Platz, und auch hier wird gerade gearbeitet. Allein 2020 wurden im Verlag, so Schaetzle, rund 1000 Stunden Ton eingesprochen. Ob die Nachfrage wegen Corona steigt, vermag man nicht zu sagen.

Jakob Kienemund bei der Arbeit im Tonstudio. Quelle: Andr Kempner

Nicht jeder Sprecher kann alles sprechen

„In der Regel treten die Verlage mit ihren Büchern an uns heran“, erklärt Schaetzle den Entstehungsprozess eines Hörbuches. Die Sprecher und Sprecherinnen sind in Karteien und Datenbanken gelistet, von denen werden dann einige dem Kunden vorgeschlagen. Manche Autoren haben dagegen ihre festen Sprecher und Sprecherinnen. „Andererseits kann es passieren, dass die Vorauswahl nicht passt“, so Schaetzle. Nicht jeder Sprecher passe zu jeder Rolle.

Victoria Schaetzle spricht selber Hörbucher und ist die Senior Production Managerin beim Buchfunk-Verlag. Quelle: André Kempner

Steht der jedoch fest, geht es zusammen mit einen Aufnahmeregisseur ins Studio. Das Einlesen braucht Zeit und fordert Teamarbeit. Damit die Aufnahmen am Ende brauchbar sind, gibt es die Aufnahmeregisseure. „Die braucht man immer“, erzählt Jakob Kienemund in einer Pause. Heute ist das seine Aufgabe. Bei dem Job ist Multitasking gefragt: Zuhören und aufnehmen und korrigieren, damit am Ende alles Sinn ergibt.

„Ich will es manchmal auch ganz genau wissen, zum Beispiel bei englischen Wörtern. Dann steht man am Ende zusammen da und versucht, die richtige Version zu finden“, erzählt Kienemund. Namen, beispielsweise, sollten immer gleich ausgesprochen werden. Solche Dinge werden notiert. Den Hörern würde es auffallen.

Eine Stunde Hörbuch – zwei Stunden Produktion

Für eine Stunde Hörbuch braucht es ungefähr zwei Stunden in der Produktion. Maximal fünf, sechs Stunden täglich seien drin, so Preuß. Acht Stunden am Stück zu lesen, sei kaum machbar. Auch, weil man schließlich nicht einfach nur etwas vorliest. „Wir wollen etwas transportieren, und das ist das Faszinierende daran, das mit unseren Stimmen zu schaffen“, so Preuß. Schaetzle ergänzt, es sei wie mit der Bühne: „Im Studio braucht es eine ähnliche Präsenz.“ Und Energie: Nach einem Aufnahmetag sei sie schon müde, bekennt Preuß. Aber, sagt sie, sie schafft damit etwas für die Menschen.

Die meisten Sprecher und Sprecherinnen sind keine Laien, sondern professionell ausgebildet. Julia Preuß hat Schauspiel studiert und steht, wenn es wieder möglich ist, beim Schauspiel Leipzig auf der Bühne. Victoria Schaetzle ist ebenfalls ausgebildete Schauspielerin und Ensemblemitglied bei der Theaterturbine. Die Erfahrung kann man hören: Als Preuß wieder zurück in die Aufnahme geht, verändert sich ihre Stimme um einige Oktaven, sie betont ihre Wörter anders und verleiht dem, was sie liest, Charakter.

Corona mit wenig Auswirkungen

„Unsere Arbeitsplätze sind ja schon von vornherein coronakonform“, sagt Schaetzle zur den Pandemie-Bedingungen. Allerdings stehen die Sprecher und Sprecherinnen sonst auch auf Bühnen oder vor der Kamera. Das fällt gerade weg. „Wir bekommen von unseren Sprechern gerade viele Rückmeldung, dass wir zumindest eine Hoffnung sind“, erzählt Schaetzle.

Auch für sie geht es bald wieder ins Studio. Weihnachtliches steht auf ihrem Plan – das muss zum Spätsommer fertig sein. Denn mit dem Lesen ist es natürlich nicht getan. Ist das Buch eingesprochen, wird Probe gehört, Korrekturen fallen an, und schließlich folgt die Abnahme durch den Verlag. Und dann bleibt am Ende immer noch die Selbstkritik, lässt Schaetzle durchblicken. Kann sie sich denn selber zuhören? Das schon, sagt sie. „Aber irgendwas hört man immer raus.“

Der Buchfunk-Verlag Den Leipziger Buchfunk-Verlag wurde im Sommer 2004 gegründet. Der Verlag produziert Hörbücher und Hörspiele, zum Beispiel die 58 Kurzhörbücher für die Leipziger Notenspur. Zum Teil kommen die Aufträge von anderen Verlagen, aber auch eigene Werke werden verlegt – klassisch als Buch oder zum Hören. Zum Repertoire der Verlages gehören unter anderem die Märchen der Gebrüder Grimm oder, aktuell, die Hörbuchfassung der Outline-Trilogie von Rachel Cusk, gelesen von Sandra Hüller. Im Januar ist das Biografische Porträt „Christian Funke – Musiker und Genuss-Sachse“ von Ulla Schäfer erschienen.Dazu kommen Produktionen für Schulbücher, die Vermittlung von Sprechern oder Werbung fürs Radio. Ebenfalls seit 2004 betreibt der Verlag das Internetportal vorleser.net. Dort werden kostenlos mittlerweile rund 750 Hörbücher von über 150 klassischen und zeitgenössischen Autorinnen und Autoren angeboten.

