Riesa

Sie definieren sogar die Zeit neu: 50 Jahre ABBA feiert die Welt in diesem Jahr, obwohl die Band de facto nur 10 Jahre als Band existierte. Die knapp 40 Jahre dazwischen – nur eine „Pause“. Doch auch da ging es weiter: Die auf ihren Songs basierenden „Mamma Mia!“-Musicals zählen zu den erfolgreichsten Bühnenshows der Welt, ihre Verfilmungen brachen Kinorekorde. ABBA verhalfen der CD und dem Musikvideo zum Durchbruch, überhaupt gilt das Quartett aus den ehemaligen Paaren Agnetha Fältskog und Björn Ulvaeus sowie Anni-Frid Lyngstad und Benny Andersson als Mitbegründer der internationalen Popmusik.

Vor allem aber ist das Phänomen ABBA eins der Breite – bunt, aufregend, visionär und zugleich domestiziert, skandalfrei und familientauglich. Mit ABBA kann man in die Pop- und Diskowelt eintauchen ohne Sex, Drogen und Abstürze. Selbst die Trennung Anfang der 80er, erst der Paare, dann für lange Zeit der Band, verlief ohne Schlammschlacht. Nun wollen sie es nach langem Zehren vom eigenen Erbe wieder wissen. Oder noch wissen? Ihr Ende 2021 erschienenes Album „Voyage“ zeigt zehn neue Songs lang: Sie können es noch, stecken aber klar im Soundkleid der Vergangenheit.

Abbatare in London

Umso größer ist der Schlag, zu dem sie live ausholen und das gerade, weil man dafür auf ABBA persönlich verzichten muss. Auf der Bühne der in London eigens dafür errichteten Halle stehen ab Mai digitale Abbilder aus ihren erfolgreichsten Zeiten. Dreidimensionale Ava-, beziehungsweise Abbatare, die aus den Bewegungen der vier Mittsiebziger in Motion-Capture-Anzügen entstanden sind. Sie geben der Musikwelt damit etwas Neues und bleiben doch so erhalten, wie Millionen sie kennen und lieben: für immer 1979.

Da das in dieser Form noch niemand getan hat, ist ihnen erneut ein Eintrag in die Musikgeschichtsbücher sicher. Ob das nun genial oder größenwahnsinnig ist, ist dabei fast egal, ABBA hätte auch ohne Comeback niemand mehr das Wasser reichen können.

Glamour und Größe scheinen auch für die stetig florierende Tribute-Industrie unerlässlich. Durch Deutschland touren in diesem Jahr etwa „ABBA Gold – The Concert Show“ (3. März, Gewandhaus), „The Tribute Show – ABBA today“, „ABBA-Night – The Tribute Show“ oder „Super ABBA – A Tribute to ABBA“.

„Abbamania“-Tourauftakt in Riesa

Zunächst ist ein Bandjubiläum hier der Jackpot, die Menschen wollen ABBA hören und sehen. Entsprechend sprüht auch Hauke Wendt vor Enthusiasmus. Er ist musikalischer Leiter und Dirigent von „Abbamania – The Show“, der seit über zehn Jahren weltweit größten Tribute Show, die nach unfreiwilliger Coronapause 2022 endlich wieder touren soll. Auftakt ist am 13. März in der Sachsen-Arena in Riesa. Die Show ist noch nicht ausverkauft.

Camilla Dahlin (l.) und Katja Nord Quelle: Alfred Bueltel

Wendt sieht es durchaus als Herausforderung, nicht nur zum Jubiläum dem Phänomen Abba gerecht zu werden und dabei „nicht nur ein bunter Abklatsch zu sein“. Der Anspruch der internationalen Produktion: einem ABBA-Konzert so nah wie nur irgend möglich kommen. Mit dabei sind mit den Schwedinnen Katja Nord und Camilla Dahlin nicht nur die bekanntesten Doubles, sondern mit Saxofonist Ulf Andersson und Gitarrist Janne Schaffer auch ehemalige ABBA-Bandmitglieder. „Das sind zwei, die lange live und im Studio mit dabei waren und durchaus Einfluss hatten“, schwärmt Wendt.

Es gibt noch Karten für „Abbamania“ Am 13. März beginnt in der Sachsen-Arena in Riesa um 19 Uhr die „Abbamania“-Tour. Karten (ab ca. 50 Euro) und Infos u.a. auf www.ticketgalerie.de oder unter der gebührenfreien Telefonnummer 0800 2181050. Auch für „ABBA Gold – The Concert Show“ am 3. März im Leipziger Gewandhaus gibt es noch Karten.

Mit dem neuen ABBA-Album kann auch „Abbamania“ auf der kommenden Tour neues Material präsentieren, und doch schwingt hier eine Bürde mit: Wie geht man als Tribute-Show mit einer Reunion um? Soll ich mir eine Nachahmung anschauen, wenn es die Band leibhaftig wieder gibt? Im Fall von Abbamania ist Wendt optimistisch, allein schon, weil man deutlich unter den stolzen Preisen der Abbatar-Show bleibt und mit „echten Menschen“ auf Tour ist. Und er sieht sich nicht allein in der Bringschuld: „Auch ABBA in echt müssen etwas liefern, über den Nostalgie-Faktor hinaus.“

Von Karsten Kriesel