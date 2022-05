Abgesagtes Konzert von Sting in Leipzig wird im November nachgeholt

Leipzig

Das Ende März kurzfristig abgesagte Konzert von Rock-Legende Sting in der Arena Leipzig findet nun im Herbst statt. Das gab der Veranstalter Argo Konzerte am Montag bekannt. Demnach wird die Show in Leipzig, die als erstes großes Arena-Konzert des Jahres ursprünglich am 28. März stattfinden sollte, nun am 21. November nachgeholt. Neue Termine für die ausgefallenen Auftritte in Hamburg, Köln und Oberhausen gibt es ebenfalls.

Das Konzert des Musikers hinter Songs wie „Englishman In New York“, „Every Breath You Take“, „Roxanne“ und „Message In A Bottle“ war nur 90 Minuten vor Konzertbeginn abgesagt worden, weil es mehrere positive PCR-Tests in der Entourage des 70-Jährigen gegeben hatte. 7000 Fans, teils aus ganz Deutschland angereist, erfuhren erst vor Ort davon.

Das Konzert von Sting war zuvor wegen der Corona-Pandemie bereits zweimal verlegt worden. Ursprünglich wollte er am 16. Oktober 2020 in der Arena auftreten – nun soll es also mehr als drei Jahre nach dem ursprünglichen Termin so weit sein. Alle bereits gekauften Karten behalten ihre Gültigkeit.

Von CN