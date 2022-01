Leipzig

Was immer man von Casting-Shows halten mag: Bisweilen lassen sich dort aller Skepsis zum Trotz echte Talente entdecken. So auch am Samstag bei „Deutschland sucht den Superstar“: Abigail Nova Campos heißt die junge Frau, die dann vor den Jury-Mitgliedern Florian Silbereisen, Ilse DeLange und Toby Gad um den Einzug in die nächste Runde kämpft.

Zugegeben, da es sich um eine Aufzeichnung handelt, ist dieser Kampf bereits bestritten. Das Ergebnis will die 17-Jährige, die seit gut drei Jahren in Leipzig lebt, zwar nicht verraten – mit etwas Fantasie lässt es sich aber erahnen. Zuvor steht jedoch die Frage im Raum, wer denn Abigail Nova Campos eigentlich ist. Und je mehr das selbstbewusste, lebensfrohe Energiebündel von sich erzählt, umso interessanter wird es.

Background für Fischer, Silbereisen, Berg und Rieu

Wer in den vergangenen Jahren ein Konzert von Helene Fischer, Florian Silbereisen, Andrea Berg oder André Rieu besucht hat, hat Abigails Stimme wahrscheinlich schon vernommen: Für alle Genannten trat sie bereits als Background-Sängerin als Teil des in Deutschland ansässigen Chors „Golden Voices of Gospel“ auf. Religion sei zwar nicht ihr Ding, erklärt die 17-Jährige, aber für Gospel-Musik begeistere sie sich trotzdem. Wie für Musik überhaupt.

„Meine ganze Familie war schon immer sehr musikalisch“, erzählt die 2004 bei Hamburg Geborene. Ihre Eltern stammen aus dem Dominikanischen Republik und Chile, ihre Geschwister gründeten die erste Reggaeton-Band der Hansestadt, gemeinsam betrieb die Familie einen Radiosender, um der örtlichen Latin-Community „einen kleinen Platz zu schaffen, um sich heimisch zu fühlen“. Inzwischen sei „diese Musikalität, die in unserer Familie herrschte, an mich übergangen“.

Keine Welttournee wegen Corona

Gesungen habe sie schon immer leidenschaftlich, erzählt Abigail, musikalische Vorbilder seien die Sängerinnen Georgia Smith und Mitski mit ihren prägnanten Stimmen. Eine solche hat auch die Neu-Leipzigerin – zu hören war das bereits bei „The Voice – Kids“, wo sie es mit 14 Jahren ins Halbfinale schaffte. Nach ihrem Chor-Beitritt tourte sie parallel zur Schule unter anderem mit André Rieu durch Deutschland und Holland, fast wäre sie mit ihm gar auf Welttournee gegangen, hätte dafür die Schule unterbrochen. „Das ist ein Angebot, das bekommt man nicht zweimal im Leben.“ Dann aber kam Corona.

Weniger Engagements bedeuten mehr Freizeit, und so kam es zur Teilnahme an DSDS – einer Show, die mit ihren 19 Staffeln älter ist als Abigail. „Ich habe mich beworben, weil mir ehrlich gesagt ein wenig langweilig war“, lacht sie. „Ich dachte: einfach mal auf gut Glück ausprobieren, wie weit du kommst.“ Die Vorrunden jedenfalls sind geschafft, nun also der erste Auftritt vor der Jury mit Demi Lovatos „Anyone“. Warum dieser Song? Es sei ein Lied über Orientierungslosigkeit – und die Entdeckung des eigenen Weges. So eine Phase habe es kürzlich auch bei ihr gegeben: „Man weiß manchmal nicht genau, wo man langgehen soll.“ Im Falle von Abigail Nova Campos dürfte der Weg allerdings klar sein: steil Richtung Musikkarriere.

Die 19. Staffel „Deutschland sucht den Superstar“ beginnt am 22. Januar um 20.15 Uhr bei RTL. Die Sendung ist auch online verfügbar.

Von Christian Neffe