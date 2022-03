Leipzig

Das Konzert von Sting in der Leipziger Arena am Montagabend ist abgesagt. Das bestätigte Arena-Chef Matthias Kölmel der LVZ. „Wir haben vor 15 Minuten davon erfahren“, erklärte Kölmel um 18.45 Uhr. Konzertbeginn sollte um 20 Uhr sein. Zum Grund konnte der Arena-Chef noch keine Angaben machen. „Dazu befinden wir uns in Abstimmung mit dem Band-Management“, so Kölmel. Zur Frage, ob Corona bei der Absage eine Rolle spielte, wollte Kölmel nichts sagen.

Leipzig erwartete 7000 Fans zu Sting-Konzert

7000 Fans waren zu dem nahezu ausverkauften Konzert des ehemaligen „Police“-Sängers am Abend erwartet worden. Viele sind bereits vor Ort. Wie es nun weitergeht, ob das Konzert zu einem späteren Termin nachgeholt wird oder die Tickets erstattet werden, sei noch offen, so Kölmel.

Das Konzert der „My Songs“-Tour war wegen Corona bereits zweimal verlegt worden. Ursprünglich wollte Sting am 16. Oktober 2020 in der Leipziger Arena auftreten. Auch am 6. Oktober 2021 konnte das Konzert nicht stattfinden. Unter 3G-Bedingungen sollte der Sting-Auftritt nun das erste Großkonzert dieses Jahres in Leipzig sein – doch viele, teils auch von weither in die Messestadt gekommene Fans müssen enttäuscht wieder abreisen.

Sting-Absage: Was wird aus der „My Songs“-Tour?

Unklar ist auch, wie es mit den weiteren Terminen der Sting-Tour weitergeht. Bereits am Dienstag steht das nächste Konzert in der Luxemburg auf dem Programm, am Mittwoch in der Barclays Card Arena in Hamburg. Weitere Konzerte sind unter anderem am 11. April in Oberhausen und am 13. April in Köln geplant.

Von nöß