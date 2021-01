Leipzig

Die Leipziger Buchmesse wird erneut abgesagt. Die „pandemische Entwicklung und die damit verbundenen Sicherheitsmaßnahmen und Reisebeschränkungen machen eine weitere Planung“ unmöglich, heißt es in der offiziellen Mitteilung. Geplant sind stattdessen Live-Lesungen und Verlagspräsentationen im digitalen Raum sowie an ausgewählten Orten in Leipzig. Im Interview spricht Buchmessedirektor Oliver Zille über Zwänge, Hoffnung und Verantwortung.

Als Sie im September die Buchmesse von März auf Mai verschoben, sprachen Sie von einer „Wette auf die Zukunft“. Haben wir diese Wette verloren?

Es ist noch trauriger als die Absage 2020. Wir hatten gehofft, Ende Mai wieder für die Branche etwas leisten zu können, für die Stadt, für das Publikum. Aber vorauszusagen, wie eine, wie diese Pandemie verläuft, wie sich die Rahmenbedingungen ändern, ist schwerer, als wir geglaubt haben. Dass eine zweite Welle nicht wie die erste verläuft, dass es Mutationen gibt. Wir denken von Woche zu Woche. Etwa zum Jahreswechsel ist die Stimmung gekippt, der Optimismus einer Skepsis gewichen. Mitte Januar wurde klar, auch in Korrelation mit der Impfsituation: Wir werden im Mai keine 100 000 Besucher in den Hallen empfangen können. Und wir mussten, um Planungssicherheit zu schaffen, jetzt eine Entscheidung treffen.

Wie reagieren ihre Kunden und Partner, die Verlage?

Sie sagen: Wir stehen zu Leipzig, ganz ohne Frage.

Gibt es die Sorge, dass nach der nun dritten Absage einer Buchmesse das Format ganz aufgegeben werden könnte?

Auf gar keinen Fall. Zum jetzigen Zeitpunkt hatten wir rund 1000 Anmeldungen, 700 Stände. Sicher wird die Corona-Pandemie Veränderungen in das Messegeschäft bringen. Wir rechnen auch zukünftig mit digitalen Elementen – aber basierend auf einer Präsenz-Messe mit Hallenausstellung. Für dieses Jahr müssen neue Rahmenbedingungen geschaffen werden, was die Teilnahme digital und an dezentralen Orten in der Stadt betrifft. Eines steht fest: Ein Lesefestival kann die Messe nicht ersetzen. Und unsere Programme und Angebote im Bereich Bildung, Buchkunst oder der Manga-Comic-Con bringt man nicht ohne Weiteres ins Digitale, das zeigen die Erfahrungen. Das wollen wir auch nicht.

Weil es um die Begegnung geht?

Genau. Es ist eine unserer Aufgaben, Literatur sichtbar zu machen. Aus Gesprächen mit Verlagen kennen wir die Erwartung, persönliche Begegnungen zu ermöglichen. Von allen haben wir gehört, dass die Leipziger Buchmesse wichtig und gewollt ist, weil sie Menschen persönlich zusammen und zur Literatur bringt, weil sie Literatur sichtbar macht. Dass es diese persönlichen Begegnungen im Moment nicht geben kann, ist ein großer Verlust. Es heißt aber nicht, dass es nicht in Zukunft wieder stattfinden können und müssen.

Im März 2020 sprachen Sie von einem großen Verlust für die Kultur. Ist sie überhaupt noch zu retten?

Wir sehen, dass es in der Kultur Friktionen gibt, deren Folgen noch gar nicht abzusehen sind. Und wir müssen die Debatte führen: Wie wollen wir in Zukunft leben – miteinander und in der Welt? Diese Debatte wird dringend gebraucht, die Buchmesse wäre der richtige Ort dafür gewesen. Natürlich weiß ich, dass unsere Buchmesse nicht die Welt rettet, aber ich glaube an die Bedeutung des Austauschs. Es ist für unser Dasein in einer immer stärker fragmentierten Gesellschaft wichtig, sich selbst infrage zu stellen, andere zu hören, einander zu ermuntern. Ich habe überhaupt keine Sorge, daran in Zukunft anknüpfen zu können.

Eine schöne Hoffnung.

Hoffnung allein ist es nicht, es ist auch Verantwortung.

Gegen eine soziale Verwahrlosung?

Ja, denn wie soziale Verwahrlosung wirkt, haben wir in der Diktatur erlebt. Die Gefahr ist virulent. Umso mehr sind wir motiviert dagegenzuhalten. Dafür hat auch die Leipziger Buchmesse Hebel, mit denen sie arbeiten kann. Wir sehen uns im März 2022.

Von Janina Fleischer