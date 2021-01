Leipzig

„Ein Wunder“, dieses Wort fiel mehrfach, am 22. Oktober im ausverkauften Literaturhaus Leipzig, als sich Autoren des Buchmesse-Gastlands Portugal unter der Überschrift „Land der Unruhe“ präsentierten. Damals stiegen die Infektionszahlen bereits, auch in Portugal. „Jetzt müssen wir auf ein noch größeres Wunder hoffen“, sagte am Donnerstag Patricia Severino, Kuratorin des Gastland-Auftritts, der LVZ. „Vielleicht können Ende Mai doch noch einige Autoren nach Leipzig kommen.“ Zum Motto dieses nun erst einmal verhinderten Besuchs der Autorinnen und Autoren vom westlichen Rand Europas würde das sogar passen: „Unerwartete Begegnungen.“

Engagiert: Patricia Severino, Kuratorin des Gastland-Auftritt Portugals, und Buchmessedirektor Oliver Zille im Oktober bei einer Veranstaltung mit portugiesischen Autoren im Literaturhaus Leipzig. Patricia Severino hatte an dem Tag Geburtstag. Quelle: Jürgen Kleindienst

Anzeige

„Wir verlieren die Bühne“

Man habe bis zuletzt gehofft, gleichzeitig aber die Situation im Hinterkopf gehabt, sagt die Leiterin der Kulturabteilung der portugiesischen Botschaft in Berlin. „Natürlich sind das traurige Nachrichten. Wir verlieren die Bühne“, sagte sie zur Absage. Sie habe dafür aber Verständnis. „Wir müssen jetzt als Gesellschaft insgesamt mit dieser Situation fertig werden.“ Auch in Portugal, das die erste Welle vergleichsweise gut überstanden hatte, sei die Lage im Moment sehr angespannt, was vor allem auf die Mutation aus Großbritannien zurückzuführen sei.

Gespräche mit der Buchmesse: Was ist zu retten?

Nun muss sich klären, was in diesem Jahr noch möglich ist und ob Portugal seinen Auftritt im kommenden nachholen kann. „Wir werden darüber mit der Buchmesse sprechen.“ Was auch immer noch zu retten sein könnte: Der Verlust ist erst einmal für alle Seiten erheblich. Rund 50 Autoren hatten sich angekündigt, nicht nur aus Portugal. Portugiesisch ist für 240 Millionen Menschen Muttersprache – eine Weltsprache, in der Schriftsteller in Europa, Afrika, Asien und Lateinamerika zu Hause sind. So sollten in Leipzig auch Autoren aus Angola, GuineaBissau, Kap Verde, Mosambik oder São Tomé e Príncipe vorgestellt werden.

Mehr als 50 Bücher erscheinen neu auf Deutsch

Aber es bleibt in jedem Fall auch ein großer Gewinn: Mehr als 50 Bücher wurden neu ins Deutsche übersetzt. Dazu zählen neben Werken von Klassikern wie António Lobo Antunes, Fernando Pessoa und Literaturnobelpreisträger José Saramago geben auch viele jüngere Autoren wie Afonso Reis Cabral, Patrícia Portela, José Luís Peixoto, Margarida Vale de Gato oder Gonçalo M. Tavares. Autorinnen wie Isabela Figueiredo Dulce oder Maria Cardoso setzen sich sich kritisch mit den Themen Migration und Kolonisation auseinander. „Wir werden die Verleger auf jeden Fall bei der Präsentation dieser Werke unterstützen“, verspricht Patricia Severino.

Lissabon und Leipzig, Pessoa und Bach

Lissabon und Leipzig, die Brücke steht– auch literarisch: Bereits 1994 schrieb die portugiesische Schriftstellerin Maria Gabriela Llansol ihr zweiteiliges Werk Lissabonleipzig, in dem sie mit Johann Sebastian Bach und Fernando Pessoa die beiden großen Söhne der jeweiligen Stadt aufeinandertreffen lässt. Im Frühjahr soll im Leipziger Literaturverlag ein neues Buch auf Deutsch von ihr erscheinen: „Ein Falke in der Faust“.

Von Jürgen Kleindienst