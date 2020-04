Absage oder nicht? Wirbel um Leipziger Wave-Gotik-Treffen

Leipzig

Eine Überraschung war es auch für die Organisatoren des Wave-Gotik-Treffens ( WGT), als sie am Donnerstagabend im Corona-Ticker der Leipziger Volkszeitung plötzlich lasen, dass ihr Festival abgesagt sei. Denn die Entscheidung stammte nicht von ihnen selbst – und der Terminus „Absage“, den zuvor bereits einige Szene-Portale sowie der MDR verbreitet hatten, trifft es denn auch streng genommen nicht ganz.

Daher reagierte WGT-Sprecher Cornelius Brach prompt mit einer schriftlichen Stellungnahme an die LVZ: „Bei der Aussage, die Burkhard Jung heute in einem Interview mit Leipzig Fernsehen getroffen hat, handelt es sich um eine rein private Meinungsäußerung. Es handelt sich ausdrücklich nicht um eine offizielle Stellungnahme in Absprache mit dem Veranstalter des WGTs.“ Mehr gebe es dazu momentan nicht zu sagen, teilte Brach auf Anfrage am Telefon mit.

„Ehrliche Antwort: Es kann nicht stattfinden“

Noch zu Wochenbeginn hatte er im Namen der „Treffen- und Festspielgesellschaft Mitteldeutschland“ gegenüber der LVZ betont: „Wir planen weiterhin normal und gehen davon aus, dass das WGT zu Pfingsten stattfinden kann.“ Europas größtes Treffen der Schwarzen Szene mit rund 20 000 Besuchern und 200 bis 300 Künstlern auf etwa 40 Leipziger Bühnen sollte von 29. Mai bis 1. Juni zum 29. Mal Leipzig verdunkeln – wie stets seit 1992.

Im besagten „Live-Bürgergespräch“ von Leipzig-Fernsehen sagte nun aber der Leipziger Oberbürgermeister am Nachmittag auf eine Zuschauerfrage: „Ehrliche Antwort: Es kann nicht stattfinden. Wir werden Großveranstaltungen wahrscheinlich bis weit in den Herbst hinein nicht durchführen können.“

Dass es sich – jedenfalls bislang – um keinen formellen Beschluss handelt, sondern um eine spontane Einschätzung des Politikers, wird aus seinen folgenden Worten deutlich: „Wir haben selbst das Bachfest abgesagt. Ich gehe davon aus, das Wave-Gotik-Treffen kann nicht stattfinden.“ Jung bezieht sich danach auf die geltenden Reisebeschränkungen. „Sie wissen, da kommen Menschen aus Neuseeland, aus Übersee, aus Amerika, also mit anderen Worten: Bitte gehen Sie davon aus, es gibt keine Großveranstaltungen bis in den Herbst.“

Bis Herbst keinerlei Veranstaltungen mit mehr als 1000 Leuten?

Die Präzisierung, die Jung daraufhin trifft, dürfte auch andere Veranstalter erschrecken: „Großveranstaltung heißt alles über 1000 Menschen“, so seine Worte – bis in den Herbst hinein. Auf Nachfrage des Moderators ergänzt das Stadtoberhaupt noch: „Clubs, Diskotheken, überall dort, wo man eng ein Konzert erlebt, das wird wahrscheinlich nicht stattfinden.“

