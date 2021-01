Seine Ausstellung im Museum der bildenden Künste in Leipzig sagte Neo Rauch ab, seinen 60. Geburtstag ließ er ironisch ausfallen. Dafür zeigte er im Herbst neue Bilder in der Galerie Eigen+Art in der Spinnerei – hier zu sehen „Die Wurzel“ (l.) und „Handlauf“. Quelle: André Kempner