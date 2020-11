Abschied ist ein scharfer Spatel: Was machen die Virologen, wenn die Pandemie verraucht ist?

Leipzig

Man wird ja mal träumen dürfen – etwa, dass Virologen und angrenzende Experten bald wieder in die Labore und Fachzirkel zurückkehren, aus denen sie gekommen sind. Alexander Kekulé, der im MDR den nach ihm benannten „Corona-Kompass“ betreibt, scheint sich zumindest schon darüber Gedanken zu machen, dass die eigene Karriere als Ratgeber-Onkel der Nation ein natürliches Ende finden könnte.

Ein Podcast übers Entenfüttern?

Im Gespräch mit Moderator Camillo Schumann jedenfalls entwarf er am Wochenende ein positives Impf-Szenario. Schlusssatz: „Und wir überlegen uns, was wir dann für einen Podcast machen, denn dann will uns keiner mehr hören,“ Hier schwingt ein Hauch Melancholie mit, ein Gefühl, bald nicht mehr gebraucht zu werden und sich nach etwas Neuem umsehen zu müssen. Vielleicht ein Podcast übers Entenfüttern – mit einem Hauch Vogelgrippe? Aus unerfindlichen Gründen gibt es Kekulé nicht als Räuchermännchen, dafür hat ihm Jan Böhmermann ein Lied geschrieben.

Kollege Drosten, den es als Räuchermännchen gibt, plant tatsächlich eine Rückkehr ins Labor. „Wenn der Rummel jetzt vorbei ist, dann werde ich mit einer kleinen Arbeitsgruppe ein neues Thema aufbauen“, kündigte er gegenüber der Zeitschrift „Capital“ an. Gegenstand seiner Forschung seien dann die MERS-Viren, so Drosten. MERS sei der nächste Pandemie-Kandidat. Da bleibt einer dran. Auch Karl Lauterbach, mahnte der „Spiegel“, müsse sich allmählich überlegen, was aus ihm wird, wenn die Pandemie eines Tages vorbei ist.

Und wo bleiben wir?

An uns, die wir uns zwar nicht an diese Pandemie, aber doch wenigstens an ihre Exegeten gewöhnt haben, denkt wieder niemand. Wie sollen wir durch die Tage finden, wenn da niemand mehr ist, der uns an die desinfizierte Hand nimmt? Bitte, Herr Kekulé, erweitern Sie Ihren Podcast – und zwar auf alles!

Von jkl