Leipzig

Am Ende dieses einzigartigen Abends standen viele noch am Bierstand vor der Parkbühne, tauschten Begeisterung, Erfahrungen und Adressen aus. Ein neuerlicher Beweis dafür, dass Rock’n’Roll wildfremde Menschen zusammenbringt. Sabine aus Werdau fachsimpelt mit dem gerade kennengelernten Gunter aus Leipzig, während Sabines Kumpel Christian aus Soest mit Bert aus Sindelfingen von UFO schwärmt. Rund 1000 Zuschauern haben die Briten am Samstag eine grandiose finale Show im Clara-Zetkin-Park geliefert.

Die letzte Rock-Runde

Wirklich glauben möchte man nicht, dass es jetzt vorbei sein soll mit dieser vor 50 Jahren gegründeten Band, dass diese Tour Jubiläum und Abschied zugleich bedeutet. Mit „Last Orders“ ließ Phil Mogg den letzten Trip überschreiben. „Ich möchte das nicht als Abschiedstournee bezeichnen, da ich dieses Wort hasse“, schrieb der Sänger im vergangenen Jahr auf der UFO-Website, „aber diese Gigs werden meine letzten Auftritte mit der Band sein.“ Worte eines Künstlers, der – gottlob – nicht durch knallhart konsequente Haltung berühmt wurde, sonst gäbe es UFO längst nicht mehr. Schon mehrfach hat Mogg das Projekt beerdigt, doch sein Herz hing zu sehr daran, weshalb er es 1984 und 1992 ins Leben zurückholte.

Nun aber scheint es ernst. Der Gründer ist 71 – da darf man die letzte Rock-Runde bestellen und Feierabend machen. An den vokalen Fähigkeiten Moggs liegt es allerdings nicht. Auch bei anspruchsvollen Passagen wie in „Venus“ oder der großartigen Ballade „Love To Love“ powert Mogg mit seiner unverwechselbaren, nach vorn drängenden, fordernden Stimme. Verblüffend, was für eine Dynamik in dem dünnen Männchen in Schwarz mit Hut steckt.

Zur Galerie Auch wenn es offiziell nicht Abschiedstour heißt, hat UFO seine letzte Rockshow in Deutschland gefeiert. Die Fans in Leipzig waren begeistert.

Mit „Mother Mary“ packen sich UFO kurz nach dem letzten Regenschauer des Abends ihre Fans zuerst – und lassen sie 90 Minuten lang nicht mehr aus dem Bann des guten alten Rock’n’Roll. „We Belong To The Night“ und „Run Boy Run“ folgen, dazwischen spielt der Frontmann seine Entertainer-Qualitäten aus, scherzt über seinen kahlen Kopf und die Notwendigkeit einer Brille, spricht einzelne Leute aus dem Publikum an und versprüht allerbeste Sommerlaune.

Abschied von Gitarrist Paul Raymond

Melancholie bekommt keinen Spielraum, obwohl sich die schon vor vier Monaten ausgebreitet hat. Denn in gewisser Weise nehmen diese „Last Orders“ auch Abschied von einem, der als Gitarrist und mit seinem Keyboard-Sound die Band ab 1976 mitgeprägt hat: Paul Raymond ist 73-jährig an Herzversagen gestorben. Für ihn übernahm kurzerhand Neil Carter, der von 1981 bis 1983 Teil der Familie war.

Der Rückkehrer federt und tänzelt durch den Samstagabend mit unbändigem Spaß an seiner Arbeit. Wobei es keinen auf der Bühne gibt, der nicht mit Herz und großer Gaudi dabei ist: Bassist Rob de Luca und Drummer Andy Parker geben alles. Und klar, man kann die Abwesenheit von Wundergitarrist Michael Schenker bedauern, der die Karriere von UFO mit seinem Saitenspiel entscheidend voran trieb; doch dafür kommt man in den Genuss, Augen- und Ohrenzeuge der Fingerfertigkeit eines Vinnie Moore zu werden. Sagenhaft, was sich der Meister an seinem Werkzeug zusammengniddelt, vor allem beim ausgedehnten „Rock Bottom“ oder in „Love To Love“.

Das letzte Konzert in Deutschland

Natürlich darf der Kracher „Doctor, Doctor“ nicht fehlen. Um 21.30 Uhr nimmt die Band keine Bestellungen mehr entgegen, gibt aber später vor dem Zaun um die Ecke Autogramme und unterhält sich mit den Fans.

Und die sind beseelt. UFO-Experte Gunter sinniert darüber, den Abschied hinauszuzögern, indem er den alten Jungs hinterher reist. Dürfte aufwendig werden – die nächsten Gigs steigen im Oktober in den USA. In Deutschland jedenfalls ist Schluss, Phil Mogg nimmt seinen Hut, und kein anderer ist am Mikro dieser Band vorstellbar.

Nie wieder UFO. Nach exakt einem halben Jahrhundert mit kraftvollem Leuchten entschwebt ins Universum von Rock-Legenden, denen man jetzt nur noch auf Konserve huldigen kann. Lights out, lights out in Leipzig.

Von Mark Daniel