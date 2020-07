Abstand, Möwen, Riesenrad – Ostseestrände können nicht mehr halten, was das Meer verspricht

Leipzig

Ohne Riesenrad geht an der Ostseeküste gar nichts mehr. Es dreht sich in Kühlungsborn auf dem Baltic-Platz, auf der Hafeninsel in Stralsund oder in Warnemünde auf der Mittelmole. Während unten die Gondeln desinfiziert werden, weitet sich oben der Blick über den Rostocker Hafen bis rüber zu den beiden Luxusdampfern.

Mitte August soll die „AIDAmar“ wieder ablegen. Kurz-Kreuzfahrt ohne Landgang heißt das Krisen-Angebot, drei volle Tage auf See gibt es ab 1158 Euro pro Kabine, sofern vom Bett aus das Meer zu sehen sein soll.

Und darum dreht sich schließlich alles: das Meer. Die alte Sehnsuchtspfütze. Unendlich oft gemalt, besungen, beschrieben. Meist geht es um das Gefühl, dass neulich alles besser war und im Auf und Ab doch Hoffnung wohnt. Sofern der Magen mitspielt. „Die Ostsee murmelt ihren Sang:/ Mir ist so weh, mir ist so bang“ reimte Robert Gernhardt völlig zu Recht. Wer Meer will, denkt an Wellen, Küste, Himmel, Fischbrötchen und Parkgebühr.

Noch Platz für „Fatboy“

Übers große Wasser hat Zausel Zeus einst seine geliebte Europa an Land gebracht. Auf dem Landweg näherte sich später Friedrich Franz I., Großherzog von Mecklenburg-Schwerin, dem Saum seines Machtbereichs und eröffnete 1794 die erste Badesaison im seitdem ältesten deutschen Seebad: Heiligendamm.

Drehte sich auch hier ein Riesenrad, wäre es edelschaumweiß und jede Gondel ein Unikat mit eigenem Kellner und Strandzugang. Weil sich nicht jedermann dort eine Unterkunft leistet, reicht am Strand der Platz sogar noch für das aufblasbare Strandsofa „Fatboy“.

Das ist nicht überall so. Kaum hatte Mecklenburg-Vorpommern die Grenzen geöffnet, fielen sie ein, die in FDGB-Heimen Sozialisierten wie die von der Nordsee Enttäuschten. Von Ahlbeck bis Zingst wird es nun eng. Das wurde es in anderen Sommern natürlich auch, aber da galten keine Abstandsmindestmaße, und man kam schon irgendwie unter. Hauptsache Meer.

Für jeden etwas

Immerhin draußen. Das sollte bereits zufriedenstellen nach Wochen in Quarantäne und Homeoffice. Wem es an Playa de Palma oder Goldstrand in diesem Jahr zu einsam ist, der fährt hoch an die Ostsee, um dort runterzukommen. Nun liegen aber nicht nur Menschen, sondern auch die Nerven blank zwischen Hundefreunde Berlin-Hellersdorf e.V. und Yogatreibenden aus Stuttgart.

Denn die Entfaltung des Individuums ist nur mit immer mehr Einschränkungen zu gewährleisten – dem Bedürfnis geschuldet, sich und andere vor Freiheiten und anderen Zumutungen zu schützen. Vor Nackten nämlich, Rauchern, Hunden. Noch fehlen eigene Strandabschnitte für Veganer (ohne Quallen) und Puristen (ohne alles).

Strandkörbe für Warmbader

In Binz beispielsweise birgt es zusätzlich Konflikte, wenn der rauchende Hundebesitzer mit Textilallergie seine Strandmuschel einfach aufspannt, wo er will. Bis zu 500 Euro Bußgeld kann so eine „Ordnungswidrigkeit“ kosten, sollten in den „gekennzeichneten Bereichen“ nur Strandkörbe erlaubt sein. Davon gibt es an Deutschlands Küste rund 110 000 Stück für die im Jahr 2019 insgesamt 5,72 Millionen Urlauber, 3,76 Millionen davon an der Ostsee.

Strandkörbe sind etwas für Warmbader. Wer sich der Natur ausliefert, wer die Wildnis der Brandung sucht, wer jede Wetterlage durchzustehen vermag und ein paar wirksame Rücken-Übungen kennt, den stört es nicht, mit dem Kopf im Sand die Welt aus Hühnergottperspektive zu sehen. Der klagt auch nicht über Sand im Softeis, das sich sowieso gleich die Möwe holt.

Einfach mal fallen lassen

Wer sich hier fallen lässt, von dem fällt aller Ballast ab: Handtücher, Sitzkissen, Gummiball, Windschutz, Sonnenmilch, Kartenspiel, Wasser, 1000-Seiten-Lektüre, Badeanzug ... Man muss das allerdings abends wieder einsammeln und in die Ferienwohnung schleppen, deren Herd mit etwas Glück über zwei Kochplatten verfügt, was die Demütigungen der Gastronomie auf Abstand hält.

Während die Augen an der Unendlichkeit des Horizonts Halt suchen und am Offshore-Windpark hängenbleiben, wird wieder einmal klar: Urlaub am Meer ist wie ein Abstecher zum Bahnhof. Man fährt hin, um sich dort wegzuträumen.

Von Janina Fleischer