Dresden

Es gab einiges Corona-Hin und -Her vor der deutschen Erstaufführung der Kammeroper „Die kahle Sängerin“ von Luciano Chailly an der Semperoper. Doch nach der ersehnten Wiedereröffnung des Kulturlebens in Sachsen wurde rasch gehandelt. Schließlich weiß niemand, wie lange die jetzige Situation anhalten mag.

Mr. und Mrs. Smith geht es ähnlich, können sie doch von einem Moment auf den nächsten aus zärtlichem Säuseln in giftiges Kreischen umschlagen. Viel mehr als hohle Phrasen geben sie dabei nicht von sich. Der 1909 in Rumänien geborene Eugène Ionesco wollte mit genau diesen leere Sätzen sein Englisch trainieren. Daraus entstand 1950 sein erstes Theaterstück, die Geburtsstunde seines Absurden Theaters.

Bei Familie Smith im Wohnzimmer

Für den Komponisten Luciano Chailly (1920-2002), einst Musikchef der Mailänder Scala, wo sein Sohn (Ex-Gewandhauskapellmeister) Riccardo heute Chefdirigent ist, war dieses Nonsens-Stück ein gefundenes Fressen. Er nahm den Text zur Vorlage für seine 13. Kammeroper, die 1986 in Wien uraufgeführt wurde und nun erstmals an einer deutschen Bühne herauskam. Barbora Horáková hat die „Nicht-Handlung“ in Szene gesetzt, das Publikum sitzt bei Familie Smith im Wohnzimmer, das Annett Hunger mit schrill gemusterten fahrbaren Sesseln ausstattete

Bald kommt das Ehepaar Martin hinzu, und die Unterhaltung wird nur noch bizarrer, wozu auch das Dienstmädchen Mary sowie ein Feuer suchender Feuerwehrhauptmann beitragen. Irgendwann kommt die Titelfigur ins Gespräch. „Bei der Gelegenheit: Was ist mit der kahlen Sängerin? – Sie frisiert sich noch immer auf die gleiche Weise.“

Großer Auftritt, entlarvendes Augenrollen

Die sechs Darstellerinnen und Darsteller, von Benjamin Burgunder in herrlich schräge Kostüme gesteckt, gehen in ihren Rollen voll auf. Dilara Bastar und Peter Tantsits als Ehepaar Smith, Anna Kudriashova-Stepanets und Dogukan Kuran als Ehepaar Martin sowie Jennifer Riedel als Mary und Martin-Jan Nijhof in Brandschutz-Montur agieren hinreißend, beherrschen den großen Auftritt wie das entlarvende Augenrollen. Vor allem aber sind sie stimmlich enorm gefordert und bewältigen das exzentrische Tonmaterial mit Bravour.

Dasselbe lässt sich auch vom eigens zusammengestellten Projektorchester sagen, das unter Thomas Leo Cadenbach die so illustrative wie theatrale Musik großartig meistert. Die Personenpaare werden jeweils in Quintettbesetzung charakterisiert, mal von Holzbläsern, mal von Streichern, mal durch Zupfinstrumente von Mandoline bis Cembalo.

Die Person mit den längsten Haaren singt übrigens die Titelpartie der kahlen Sängerin. Eine überwältigende Vocalise aus dem Off. Zu sehen ist Mariya Taniguchi erst beim herzlichen Schlussapplaus. Dass im Programmheft von Dramaturgin Juliane Schunke Chaillys Libretto abgedruckt ist, verdient aufgrund der nicht immer gegebenen Textverständlichkeit Lob. Zumal Ionesco ein Mann mit Weitsicht war: „Wer sich an das Absurde gewöhnt hat, findet sich in unserer Zeit gut zurecht.“

Von Michael Ernst