Adel Tawil: „Ich gehöre nicht zu denen, die der AfD den Mittelfinger zeigen“

Auf „Alles lebt“ verarbeitet Adel Tawil in seinen urbanen poppigen Songs sowohl traumatische Erlebnisse als auch die Geburt seines ersten Kindes. Einmal mehr will der Sänger sich mit seiner hellen, warmen Stimme direkt in die Herzen singen. Olaf Neumann trank mit Adel Salah Mahmoud Eid E-Tawil vor seinem Konzert am 21. Januar in Leipzig einen Kaffee.

Bei Ihrem aktuellen Album „Alles Lebt“ haben Sie mit dem Duisburger Hip-Hop-Produzenten Juh-Dee alias Marcel Uhde gearbeitet. Wie hat er Ihnen bei der Umsetzung Ihrer Vision geholfen?

Beim jetzigen Album wollte ich viele neue Komponenten einfließen lassen und auch soundmäßig neu klingen. Die Zusammenarbeit mit Juh-Dee hat dazu einen großen Teil beigetragen. Die erste Session dazu hatten wir in New York.

Haben Sie im Studio mit Autotune gearbeitet, um nachzuhelfen, wenn Sie etwas nicht perfekt gesungen haben?

Ich bin kein Fan von Autotune, ich mag es pur am liebsten. Bei den Beats auf meiner Platte würde man zwar an einigen Stellen eine Autotune-Stimme erwarten, aber ich kann versichern, sie ist echt. Mir fallen selbst Melodien ein, ohne dass ich Hilfsmittel brauche.

In „Wohin soll ich gehen“ erzählen Sie von Menschen, die in Deutschland zuhause sind und trotzdem immer wieder zu hören bekommen, dass sie hier nicht hingehören. Haben auch Sie diese Erfahrung gemacht?

Glücklicherweise bin ich in Berlin-Siemensstadt aufgewachsen, weil meine Mutter bei Siemens gearbeitet hat. Dort lebten Gastarbeiter aus aller Herren Länder. Zu meinem Freundeskreis gehörten Leute aus 15 Nationen. Von daher gab es bei uns keine Ressentiments, aber heute geht es rauer zu. Das macht mir Sorgen. Durch den rauen Jargon von gewissen Politikern fühlen sich radikale und populistische Kräfte legitimiert, noch lauter zu sein. Es entwickelt sich momentan in eine unschöne Richtung.

Ist das Rassismus?

Im Kern ja. Wir hätten diese Diskussion nicht, wenn 800.000 Schweden nach Deutschland eingewandert wären. Es ist die Angst vor dem Anderssein. In meinem Lied geht es nicht nur um Flüchtlinge, es könnten auch Homosexuelle oder Andersgläubige sein. Ich wollte mit diesem Lied nicht auf Angriff schalten, sondern Populisten die Frage stellen: „Wohin soll ich deiner Meinung nach gehen?“ Ich bin hier geboren, ich liebe dieses Land, ich esse deutsch, ich denke deutsch. Ich singe sogar auf deutsch. Die meinen ja auch mich damit, wenn sie auf den Straßen skandieren: „Geht ihr alle nach Hause!“ Darüber habe ich ein Lied gemacht. „Wohin soll ich gehen“ ist eine Liebeserklärung an Deutschland. Ich erfahre Liebe, egal wo ich hinkomme. Besonders in Sachsen, Thüringen und Brandenburg habe ich über viele Jahre grandiose Situationen bei meinen Konzerten erlebt. In Dresden zum Beispiel bleibe ich nach einem Konzert gerne länger, weil ich die Stadt so mag, auch wenn da jeden Montag die Pegida auf die Straße geht.

Kommen Sie mit AfD- und Pegida-Leuten ins Gespräch?

Ich diskutiere schon mit dem einen oder anderen im Alltag. Dann merke ich, dass da eine Angst vor Flüchtlingen besteht. Ich kann das nachvollziehen. Ich gehöre nicht zu denen, die der AfD den Mittelfinger zeigen. Diese Partei ist demokratisch gewählt worden. Ich sehe sie jedoch skeptisch, weil sie zum Beispiel die Sprache verrohen lässt. Aber nicht jedes AfD-oder Pegida-Mitglied ist radikal. Da sind Menschen dabei, die mit der allgemeinen Entwicklung überfordert sind und nur noch das sehen, was sie sehen wollen. Darauf möchte ich aufmerksam machen. Man kann das auch anders lösen, indem man aufeinander zugeht.

Können Künstler dazu beitragen, dass der soziale Zusammenhalt gestärkt wird?

Ja, solange Musik Liebe als Überthema hat. Es können auch traurige oder anklagende Lieder sein. Was ich überhaupt nicht verstehe, ist, dass mit Musik auch Hass gepredigt wird. Das passt für mich gar nicht zusammen. Für mich hat Musik die Funktion, Brücken zu bauen. Sie hat mir immer dabei geholfen, Vorurteile abzubauen.

Künstler und Fremdenfeindlichkeit – das ist eigentlich ein Anachronismus.

Das ist völlig absurd! Ich frage mich manchmal: Herrscht bei rechtsradikalen Bands gute Laune im Backstagebereich? Wenn ich live spiele, dann macht das etwas mit mir. Manchmal bin ich auch ungerecht oder habe einen schlechten Tag - und dann gehe ich auf die Bühne und singe meine Lieder. In dem Moment wird mir wieder bewusst, was da passiert ist. Ich gehe immer mit einem aufgeräumten, positiven Gefühl von der Bühne. Aber Typen, die zwei Stunden lang über Hass singen, müssen sich doch total scheiße fühlen, wenn sie von der Bühne gehen.

In „Katsching“ kritisieren Sie den Kapitalismus. Aber Sie profitieren auch von ihm. Wie gehen Sie mit dem Spagat um?

Ich will den Kapitalismus nicht per se schlecht machen. Er darf nur nicht komplett außer Kontrolle geraten. In Berlin werden wir irgendwann solche Mieten wie in London oder Paris bezahlen, und für viele Menschen wird der Wohnraum dann nicht mehr bezahlbar sein. Wir sollten uns überlegen, ob wir in so einer Gesellschaft leben wollen. Hier ist die Politik gefragt und in der Pflicht, eine vernünftige Balance zu finden.

Geld ist ein Lieblingsthema in der Hip-Hop-Musik. Woher kommt eigentlich der Hang zum lustvollen Protzen?

Ich glaube, es ist eine Art Kompensation und ein Ventil. Je mehr Statussymbole man nach außen zeigen kann, desto erfolgreicher ist man. Da wird mit falschen Idealen gespielt und einem etwas vorgemacht. Die Realität ist eine andere. Als ich jünger war und meine ersten Erfolge hatte, ließ ich mich auch davon blenden.

Wer oder was brachte Sie zum Umdenken?

Annette Humpe. Sie fragte mich: „Was willst du mit einem Sportwagen? Den kannst du in Berlin sowie nicht schnell fahren.“ Zuerst reagierte ich trotzig, aber später musste ich ihr Recht geben.

Sie sind seit 2017 Präsident der ZNS Hannelore-Kohl-Stiftung, einer Hilfsorganisation für Unfallopfer mit Verletzungen des Zentralen Nervensystems. Erdet Sie dieses Ehrenamt?

Ja, das ist für mich eine völlig neue Welt. Ich bin nicht nur Schirmherr, sondern aktiv an der Stiftung beteiligt. Ich nehme an Sitzungen teil und versuche, der Stiftung ein neues Gesicht zu geben. Viele Kids wissen gar nicht mehr, wer Hannelore Kohl überhaupt war. Die Stiftung unterstützt höchst professionelle Forschungsprojekte. Ich sitze da tatsächlich mit den besten Chefärzten am Tisch. Daran merke ich, dass es bei der ZNS wirklich ein großes Engagement im medizinischen Bereich gibt.

Was ist Ihr Schwerpunkt bei der Stiftung?

Ich kümmere mich um das Thema Vorbeugung. Die Leute sollten zum Beispiel viel mehr Fahrradhelme tragen. Und jetzt kommen die Elektroscooter auf. In LA sind davon schon sehr viele unterwegs, aber keiner der Nutzer trägt einen Helm. Dabei führt jeder zweite Sturz zu einer Kopfverletzung wie einem schweren Schädel-Hirn-Trauma.

Von Olaf Neumann