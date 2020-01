Adel Tawil sorgt für familiäre Stimmung in Leipziger Arena

Leipzig

Adel Tawil hatte schon immer einen Hang zu tiefsinnigen Texten – ganz gleich mit wem er zusammen arbeitete. Aktuell ist der 41-jährige Sänger allein unterwegs und überzeugt mit ruhigen Tönen. Am Dienstag machte er mit seinem aktuellen Album „Alles lebt“ Halt in Leipzig und lockte mehr als 3000 Besucher in die Arena.

Wie war Adel Tawil drauf?

Ganz so, wie sein Erscheinungsbild - freundlich, kuschlig, pfundig. Eine runde Sache. Oder um es so zu sagen: Adel Tawil ist und bleibt der gesangsfreudige freundliche Berliner Naschbär als den man ihn kennt und gern hat.

Wie war die Stimmung?

Freundlich, kuschlig, pfundig. Für eine Veranstaltungshalle wie die Arena geradezu gemütlich familiär.

Zur Galerie Der Sänger Adel Tawil besuchte Leipzig. In der Arena überzeugte er mit tiefsinnigen Texten und ruhigen Klängen.

Was waren die Höhepunkte?

Da beißt die Maus keinen Faden ab - aber bester Song des Abends war einer aus den alten Zeiten mit Ich+Ich: „Ich steh´ nur hier oben und sing´ mein Lied“ – phrasenfrei, authentisch, ein wenig wehmütig und dabei eingängig, ohne sich ranzuschmeißen. Kann man so leider nicht über alle Lieder des Konzertes sagen.

Wie waren Sound und Bühne?

Aus irgendwelchen Gründen hatten sich tatsächlich kleine Fitness-Laufbänder auf die Bühne verirrt, auf denen Tawil und Teile der Band dann immer mal wieder mal auf der Stelle traten. Gut, das muss man jetzt nicht so hoch hängen, aber das sah schon komisch aus. Zumal in der Profilansicht. Was den Sound angeht, war alles in Ordnung.

Wie hoch war der Unterhaltungsfaktor?

Auch dazu kann man letztlich nur eins sagen: Eine runde, gesangsfreudig freundliche Sache.

Von Steffen Georgi