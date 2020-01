Adel Tawil zeigt in der Arena Leipzig, dass seine älteren Songs die besseren sind

Leipzig

Es sind Songs, wie Gummibärchen mit Texten, die in Inhalt und Konsistenz an Eclairs erinnern. Selbst wenn sie „Atombombe“ heißen. Adel Tawil sieht aus wie ein knuffiger Naschbär – und er singt auch wie einer. Denn Atombombe hin und Liebesfreude her: Er ist der Probier’s-mal-mit-Gemütlichkeit-Typ. Mit der Behauptung „Alles lebt“ ist sein aktuelles Album samt dazugehöriger Tour betitelt.

Am Dienstag machte Tawil in der Arena Leipzig Station. Wo Tawil dem Publikum gleich verrät, warum er so gern in Leipzig spiele. Zum Beispiel, weil er hier gute Erfahrungen mit einem Zahnarztbesuch machen durfte. Und die Leipziger überhaupt so nett sind. Denn: „Wenn ich in Leipzig mal verloren gehe und frage: Ist da jemand? Na – dann ist da jemand.“ In der Arena sind es über 3000 Zuschauer, die aufpassen, dass der Adel nicht verloren geht.

Zur Galerie Der Sänger Adel Tawil besuchte Leipzig. In der Arena überzeugte er mit tiefsinnigen Texten und ruhigen Klängen.

Beim ersten Song, „Liebe to Go“, stehen ein paar Laufbänder auf der Bühne, auf denen der Sänger und seine Gitarristen immer wieder mal singend und spielend voranschreiten. Freilich ohne von der Stelle zu kommen. Was man aber nicht gleich zur Metapher aufplustern muss – weder für die Liebe, noch fürs Konzert. Komisch in seiner Fitnessstudio-Anmutung ist es allerdings schon.

Umsonst, aber nicht kostenlos

Zeilen wie „Wir laufen durch ein Wunderland in dem man alles kaufen kann“ sind kritisch gemeint und sollen wohl – wie es immer so schön heißt – zum Nachdenken anregen. Was das angeht, steht der Song „Katsching“ exemplarisch für „Alles lebt“. „Gigantische Felder, waren früher mal Wälder“ ist zu hören, was keine Klimahysterie artikuliert (dafür ist hier alles eine Spur zu gemütlich), sondern was passiert, wenn sich alles nur noch um Cash dreht. Und das, wo „Liebe To Go“ doch so schön verkündete, dass das „allerbeste auf der Welt umsonst ist“. Was übrigens nicht für Adel-Tawil-Konzertkarten gilt.

Wie schnell man in Angst um diese geldgierige Welt verfallen kann, davon erzählt „Atombombe“. Beim „Liederschreiben auf Hawai“, erklärt Tawil, kam es zu dem absurden Moment, dass eine technische Fehlfunktion auf sämtliche Handy-Displays die Nachricht von einem bevorstehenden Raketenangriff auf die Insel gespült hatte. Die Schockstarre die das auslöste, kann man sich vorstellen – allerdings nicht beim Hören des daraus hervorgegangenen „Atombomben“-Lieds.

Ein Abwasch

Es ist erstaunlich, wie Tawil Liebeskummer oder Weltuntergangsangst in ein und denselbem musikalisch-textlichen Abwasch geregelt bekommt. Die Beats tappen, das Pathos zuckert. Schlager-Pop für den hohlen Zahn. „Alles lebt“ könnte gut und gern auch „Alles klebt“ heißen.

Tawil kann es besser. Das zeigen die älteren Titel. Allen voran ein Song aus Ich+Ich-Zeiten: „Ich steh’ nur hier oben und sing’ mein Lied“ kommt phrasenfrei, selbstironisch wehmütig und dabei eingängig über die Bühne, ohne sich ranzuschmeißen. Einfach guter Pop.

Gut und sympathisch ist, wie Tawil mit dem Publikum interagiert, hier mal amüsant plaudert, dort zwei siebenjährige Mädchen ins Rampenlicht holt. Das verleiht der Show eine familiäre Gemütlichkeit. Das Publikum weiß es zu schätzen.

Von Steffen Georgi