Adieu, Sunny! Ein Nachruf auf die Schauspielerin Renate Krößner

War Sunny schön? Nicht wirklich. Ihre Schönheit blieb eher herb. War sie sexy? Nicht wirklich. Die Erotik, die sie ausstrahlte, hatte eher den Charme einer Göre aus dem Hinterhof. Nur eines, das war Sunny, das Mädchen aus der Berliner Fabrik mit dem großen Traum sicher: selbstbewusst.

Eine Großstadtpflanze, die nur singen will. Auf einer Bühne stehen mit Liedern, die sie sich leidenschaftlich aus tiefer Seele holt – und in einem Tournee-Tippeltappel mit Anmachern und Witzen von vorgestern landet. Sie schmeißt hin. So schnoddrig und ruppig wie sie sich gibt, ist sie nicht. Sie sucht Liebe und Anerkennung – und knallt hart aufs Pflaster. Aber wieder aufstehen, das kann sie auch.

Kräftige Schminke zu ungeschminkten Reden

„Solo Sunny“ wurde Konrad Wolfs letzter Film – und machte Renate Krößner zum Defa-Star. Mit staksigem Gang, kräftiger Schminke zu ungeschminkten Reden, knalligen Ansichten und großen Absichten, stillem Leiden und sturen Leidenschaften war sie die Frau, die herausfordert und nie aufgibt. Konrad Wolf hatte fest an Renate Krößner geglaubt. Aufs Casting verzichtete er. Was kommt nach so einem Glücksfall für eine Schauspielerin, die gleich den Berlinale-Bär gewinnt und zuvor eigentlich nicht aufgefallen war?

Dabei hatte Renate Krößner, die Lehrertochter, geboren in Osterode, aufgewachsen in Berlin, zuvor schon gedreht. Auch größere Rollen. Sie war Flüchtlingsmädchen und Magd in „Tiefe Furchen“, eine Staudamm-Erbauerin in den frühen 50ern („Eine Pyramide für mich“), die starke Gaststättenchefin Caramba („Feuer unter Deck“) und Tilli, die die Ehe-Katastrophe ihrer Freundin miterlebt („Bis dass der Tod euch scheidet“). Renate Krößner spielte sichtbar. Sie blieb aber das, was jeder Film-Charakter braucht: eine, die ihn farbiger macht, weil die Nebenfrau farbig spielen kann. Bemerkt wurde Renate Krößner, gemerkt von kaum jemandem.

1985 Wechsel in den Westen

Mit „Solo Sunny“ änderte sich alles. Nun lag die Latte hoch. Nun blieben die Angebote darunter. Ein bisschen Fernsehen („Verflucht und geliebt“, „ Matilde Möhring“), etwas Kino – als Küchenfrau Hanna, in die sich ein Jüngerer verliebt („Einer vom Rummel“). Unzufriedenheit nagte, künstlerisch und politisch. Einige Ausreiseanträge, 1985 der Wechsel in den Westen mit Schauspieler und Lebenspartner Bernd Stegemann (Heirat 2005).

Renate Krößner fing wieder dort an, wo sie mit 19 Jahren nach der Berliner Schauspielschule begonnen hatte: auf der Bühne. Parchim, Stendal, Dessau, Senftenberg, Brandenburg kannte sie. Nun wurde es klangvoll: Basel, Residenztheater München, Schaubühne Berlin. Sie hatte eine Ausbildung, die man hörte, die man sah, die man spürte. So drehte sie auch bald wieder – mit Götz George („Tatort: Gebrochene Blüten“), mit Bernd Stegemann („Nordkurve“, als Fußballfan Uschi), mit Günter Lamprecht („Tatort: Tod einer alten Frau“). Auch Manfred Krug kreuzte nach „Feuer unter Deck“ erneut Krößners Filmografie: im „Tatort: Armer Nanosh“, in „Liebling Kreuzberg“. Sie durfte Anwalts Kurzzeitfreundin sein.

Als die Grenze aufging, kam Defa-Mann Rainer Simon, der sie schon in „Zünd an, es kommt die Feuerwehr“ besetzt hatte, und holte sie als alkoholsüchtige Mutter („Fremdes Land Pa-Isch“). Sie litt unter häuslicher Gewalt („Angst“) und war eine Vergewaltigte („Der Skorpion“).

Sie konnte nicht nur Drama

Allerdings, das zeigte auch „Solo Sunny“, konnte Renate Krößner nicht nur Drama. Besetzte jemand sie im Heiteren, überzeugte sie auch da: nie albern, nie lustig, nie laut. Das Komische kam immer aus dem Alltäglichen, aus Fabel und Figur. Für die Serie „Bruder Esel“ gab es den Grimme-Preis für die dreifache Mutter, in die sich ein Franziskaner verliebt. In „Einmal Bulle, immer Bulle“ ist ihre abgezockte Kommissarin mit schwarzem Humor gesegnet, in „Alles auf Zucker“ ihre Club-Chefin Linda wenig mondän, dafür umso mehr abgebrüht.

Was sie tat, das machte sie richtig

Andere drehten sicher mehr als Renate Krößner, aber sie hatte zu tun – und was sie tat, das machte sie richtig. Von der Rechtsanwältin („Die Stadt und die Macht“) bis zur Kommissars-Ehefrau („Stubbe“, 22 Folgen), von der Pädagogen-Mutter (Serie „Der Lehrer“ bei RTL) bis zur Juweliers-Witwe („Wolfsland: Der steinerne Gast“). Nun ist Renate Krößner, deren Sohn Eugen auch Schauspieler ist, am Montag in Mahlow bei Berlin nach kurzer Krankheit gestorben. Acht Tage nach ihrem 75. Geburtstag.

Von Norbert Wehrstedt