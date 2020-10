Leipzig

Wenn Kunst gesellschaftlich wirksam werden möchte, ist das von Kritikern angehängte Attribut plakativ zumeist negativ gemeint. Wie aber sollte es bei einem Plakat, also der Wortmutter, anders sein? Die für die Wahrnehmung im Stadtraum geschaffene Form der Grafik muss auf schnelle Erfassbarkeit ausgerichtet sein. So sind eben die dreiundzwanzig Drucke im gleichen Format, die man jetzt an der Stirnwand des MdbK-Cafés sehen kennt, tatsächlich plakativ. Am Dienstagabend wurde die Ausstellung eröffnet.

Klare Botschaft: Plakat von Matthias Gubig aus Deutschland. Quelle: André Kempner

Vor zehn Jahren wurde der Leipziger Verein plakat-sozial e.V. gegründet, zum fünften Mal findet seine Ausstellung internationaler Künstlerplakate statt, erstmals im Museum. Der Name des Vereins sagt schon, dass es nicht um Werbung für Fastfood, Möbel oder Popkonzerte geht.

Findet man heute noch Plakate mit gesellschaftlichen Anliegen im urbanen Raum? Zumeist nur, wenn es um Aktionen von öffentlichen Institutionen geht, oder mittels illegaler Kleberei. Dass dieses Genre nicht an Anziehungskraft verloren hat, zeigt aber, dass sich für diesen Wettbewerb 295 Künstler aus 31 Ländern mit 474 Motiven bewarben. 23 davon sind nun zu sehen.

Nah am Zeitgeist

Dass die ausgewählten Kreativen aus zehn Ländern eine fundierte handwerkliche Ausbildung haben, ist nicht zu übersehen. Die Themen sind am Zeitgeist dran. Ungerechtigkeiten der Verteilung des Reichtums, Deutschland als Waffenexporteur, Missbrauch von Frauen, Terrorismus, Umweltzerstörung, auch ein Verweis darauf, dass Hitler 1933 nicht durch einen Putsch an die Macht kam.

Gleich fünf Mal wird die Friedenstaube, das wohl plakativste Motiv in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts, auf unterschiedliche Weise verarbeitet. Auch andere Ikonografien sind gut bekannt, so Handschellen, das Grabkreuz oder die Schere als Symbol der Ungleichheit.

Die Leipziger Initiatoren des Wettbewerbes gehören nicht direkt zum künstlerischen Nachwuchs. Sie haben gelernt, was ein gutes Plakat ausmacht. Doch heute finden gesellschaftliche Auseinandersetzungen bevorzugt auf anderen medialen Wegen statt. Ein sogenanntes Meme für Soziale Netzwerke ist einfach produziert, verbreitet sich rasend schnell weltweit, erreicht viele Millionen Menschen.

Ein Plakat der US-Amerikanerin Marlena Buszek-Smith Quelle: André Kempner

Es gibt unter den Ausgewählten Teilnehmer aus dem Iran und China. Es kann sein, dass dort politische Plakate noch etwas erreichen können. Unter den Bedingungen der westlichen Welt muss die Exposition aber einen nostalgischen Eindruck des „Es war einmal“ machen.

Info: V. Internationale Plakatausstellung Leipzig 2020 im eintrittsfreien Café des MdbK, Katharinenstraße 10; bis 15. November, Di und Do-So 10-18 Uhr, Mi 12-20 Uhr

Von Jens Kassner