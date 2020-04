Die Galerie The Grass Is Greener in der Leipziger Spinnerei setzt dem Shutdown ein ästhetisches Trotzdem entgegen. In der Ausstellung „eu“ sind sieben Künstler zu sehen. Möglich sei, dass Vernissage und Finissage zusammenfallen, sagt die Galeristin. Auch die Galerie Thaler zeigt eine Ausstellung, ohne sie zu öffnen.