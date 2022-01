Dresden/Leipzig

Mit der „New Music 2022 Hotlist“ machen die jungen Programme der ARD und von Deutschlandfunk Nova jährlich auf potenzielle Newcomer aus Deutschland aufmerksam, die fortan die Musiklandschaft prägen könnten. In diesem Jahr befinden sich unter den 15 aufgelisteten Bands und Solomusikern gleich drei aus Sachsen.

Leipziger Indie-Rock: Shelter Boy

Aus Leipzig hat es Shelter Boy auf die Liste der Öffentlich-Rechtlichen geschafft. Simon Graupner, so sein Name abseits der Bühne, hat im Oktober 2021 sein Debütalbum „Failure Familiar“ veröffentlicht und präsentiert darauf elf Stück aus dem Genre Indie-Rock: Eingängige und ins Traumhafte tendierende Pop-Rock-Klangteppiche treffen auf den lässigen Gesang des gebürtigen Zwickauers – der perfekte Soundtrack für einen Roadtrip oder einen entspannten, sonnigen Nachmittag im Park. Mit mehr als 145.000 monatlichen Hörern auf der Streaming-Plattform Spotify kann er bereits einiges an Aufmerksamkeit für sich verbuchen.

Shelters Boys nächster Live-Auftritt in Leipzig ist für den 5. Mai 2022 im Naumanns geplant.

Dresdener Modus-Mio-Rap: 01099

Auf mehr als 2,3 Millionen Hörer pro Monat kommt die Rap-Gruppe 01099, und die Postleitzahl, die hier für den Namen Pate stand, deutet bereits auf die Herkunft aus Dresden hin. Gegründet 2018 veröffentlichte das Quartett 2020 das erste gemeinsame Album „Morgensonne“, auf dem Sprechgesang und gesungen-gesäuselte Refrains auf elektronisch geprägte, melodische Beats treffen. Thematisch hält sich die Gruppe vom Gangstarap-Klischee fern und setzt stattdessen auf das Feiern eines entspannten, bisweilen auch hedonistischen Lifestyles samt Reisen und berauschenden Substanzen. Damit treffen sie genau den Zeitgeist des populären deutschen Raps.

01099 wollen am 22. April 2022 im Leipziger Felsenkeller auftreten.

Experimenteller Elektro-Pop aus Dresden: Ätna

Das Dresdener Elektro-Pop-Duo Ätna kommt auf etwas mehr als 660.000 monatliche Spotify-Hörer und erlangte nicht zuletzt durch die Zusammenarbeit mit Rapper Materia für den Song „Love, Peace & Happiness“ viel Aufmerksamkeit. Die zehn Stücke des Debütalbums „Made by Desire“ aus dem Jahr 2020 pendeln konstant zwischen hochenergetischen und balladesken, traumhaften Songs – der Gesang von Inéz Schaefer, die auch am Klavier sitzt, verbindet sich dabei mit den zuweilen experimentellen Produktionen ihres Partners Demian Kappenstein.

Für die Zusammenstellung der „New Music 2022 Hotlist“ berieten sich die öffentlich-rechtlichen Rundfunk-Redaktionen mit rund 100 Experten und Expertinnen aus Booking- und Promotion-Agenturen sowie von Labels, wie der MDR am Montag mitteilte. Die daraus entstandene Liste zeige erneut, wie vielseitig und lebendig die deutsche Musikszene ist – trotz immer noch starker Corona-Regeln. Sie würden es neuen Acts schwermachen, sich ihr eigenes Publikum in kleinen Clubs zu erspielen, hieß es.

Von CN/dpa