Leipzig

Der Applaus klingt wie aus einem vollen Saal. Freudig, begeistert, satt. Tatsächlich war jeder der freigegebenen Plätze im Gewandhaus besetzt. So begann das Akademische Orchester auch seine 39. Spielzeit unter kräftigem Jubel – und an einem Donnerstag. Wiederholt wird am angestammten Montag. Für die passionierten Musiker ist das neu: Bisher fanden die Generalprobe am Spätnachmittag und die einzige Aufführung am gleichen Abend statt. Doch diesmal und beim nächsten Konzert haben die Mitwirkenden einige Tage Pause vor einer Wiederholung. Jetzt gibt es vom Akademischen Orchester also Reprisen wie in den Großen Concerten ihrer professionellen Kollegen.

Die in sieben Monaten Zwangspause aufgetaute Energie rumort schon in den ersten Takten der dritten Leonoren-Ouvertüre. Über sechzig Musiker sitzen auf dem Podium. Fast ist der Klang eine Nuance zu stark und massiv für einen ausschließlich Beethoven gewidmeten Abend. Horst Förster hat schon mehrfach bewiesen, dass sein Orchester dessen spieltechnisch keineswegs einfachen Werke eindrucksvoll bewältigt.

Anzeige

Dammbruch der Energien

Und er hat recht, selbst wenn begnadete Spezialensembles das Andante des vierten Klavierkonzerts G-Dur schon luftiger spielten und die Bläserkaskaden der dritten, so großen wie großartigen Leonoren-Ouvertüre mit mehr poliertem Glanz zu hören waren. Doch liegt das nur am Dammbruch der Energien, der sich zur machtvoll jubelnden Hymne ohne Konditionseinbußen steigert. Diese Beethoven-Hommage nimmt Verehrung, Freude und instrumentale Glückserlebnisse wichtiger als die fahlen, schicksalhaften, depressiven Momente des Titanen. Sogar die auch von Spitzenorchestern bekannte Unebenheit aus der Hörner-Ecke gibt es im Jubelfinale zu hören.

Im Beethoven-Jahr ist die fast marktschreierische Anhäufung begehrter Wunschstücke wieder hoffähig. Susanne Grützmann nimmt den Einleitungssatz des G-Dur-Konzertes mit einer belebenden Kantablität, als würden Rosenblätter über die Tastatur des Flügels wehen. Sie inspiriert die Musiker zum euphorischen Dialog, der sich erst am Ende in jenem sieghaften Drängen verliert, der das Opus berühmt machte. Den Kopfsatz der Fünften hat beim Akademischen Orchester mehr stämmige als existenziell bedrohliche Spannung, wirkt kompakt und sehr gedrängt. Förster ist mit eher zurückhaltenden und rhythmisch gliedernden Bewegungen bei seinen Musikern und reguliert deren fast übermächtige Präsenz.

Neue CD

Wie in den letzten Jahren geht es im zweiten Akademischen Konzert mit einer kontrastreichen und spannenden Programmgestaltung weiter. Es erklingen Debussys „Nachmittag eines Fauns“, Chatschaturjans packendes Cellokonzert und Mendelssohns Italienische Sinfonie. Auf der neuen CD des Akademischen Orchesters gibt es Vanhals Kontrabass-Konzert D-Dur neben Beethovens Eroica und Egmont-Ouvertüre. Dieser unersetzbare Muskelstrang des Leipziger Musiklebens opponiert also nachdrücklich gegen Corona-Tristesse und langweilige Feierpflicht. Die Freude über den Neustart gipfelt zum Jubelfinale der Fünften in einen Strahlenkranz, der wie eine Rakete Richtung Gewandhausdecke abhebt. Begeisterung steckt an.

Wiederholung am Mo 12.10., 20:00 - Nächstes Konzert: Mo 23.11. und Mi 25.11./20:00 Gewandhaus

Von Roland H-. Dippel