Ein Jahr Corona – und manchmal fühlt es sich an wie eine Ewigkeit. Keine Konzerte, kaum Veranstaltungen, leere Hallen. Auch in der Quarterback Immobilien Arena Leipzig blieb es seit dem 10. März 2020, dem Konzert des Briten James Blunt, fast gänzlich still. Nur die Corona-Studie „Restart-19“ und einige Spiele des Handballsclubs SC DHfK fanden statt.

Mit der Online-Kampagne „525.600 Minuten LIVElos“ wollen die Betreiber nun in der Arena zusammen mit anderen Partnern aus Leipzig darauf aufmerksam machen, dass bereits seit einem Jahr – am 10. März genau 525.600 Minuten – Stille herrscht in der Branche. Ähnliche Aktionen sind auch in Stuttgart, Hamburg oder Chemnitz zu finden. Unterstützt werden die Betreiber der Veranstaltungsorte auch vom EVVC (Europäischer Verband der Veranstaltungszentren).

Erinnerungsvideos gesucht

Mit Beiträgen in den sozialen Medien soll „LIVElos“ auf die Situation der Branche hinweisen – jene, die normalerweise für unvergessliche Erinnerungen und Momente sorgt. Dafür sind alle aufgerufen, sich mit Erinnerungsvideos oder Fotos des letzten live erlebten Gänsehautmomentes zu beteiligen.

James Blunt in der Arena Leipzig am 10.03.2020. Quelle: Christian Modla

Egal ob bei einem Konzert in der Arena, einem Event im Stadion oder einer Feier auf der Festwiese. Aus allen eingesendeten Stücken soll zum Jahrestag ein Video geschnitten werden und auf der Facebook-Seite der Quarterback Immobilien Arena veröffentlicht werden. Einsendeschluss ist der 6. März 2021. Zusendungen sollten, bestenfalls mit Informationen zur Veranstaltung und zum Veranstaltungsort an folgende Adresse gehen: marketing@arena-leipzig.de

