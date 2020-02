Alan Gilbert und das Gewandhausorchester beeindrucken mit Beethoven, Copland, Sibelius

Leipzig

Ein verstörender Moment: Alan Gilbert, einst Chefdirigent in New York, mittlerweile in Hamburg und längst einer der Lieblingsgäste des Gewandhausorchesters, dreht den Kopf über die Schulter und lächelt ermunternd. Dann erst bricht der Applaus los im Großen Concert. Dabei kanten doch die Leipziger sonst allzu gern ihre Begeisterung schon in den Schlussakkord. Überdies stand da ein Dauerbrenner auf dem Programm, ein Hit der klassischen Sinfonik: Beethovens Sechste, seine „Pastorale“.

Beseelt und behaglich

Die Irritation hat zwei gute Gründe. Den einen verursachte der Jubilar selbst, Ludwig van Beethoven, dessen 250. Geburtstag die Musikwelt heuer mit einigem Aplomb feiert, als er nach den ungezählten Schlussakkorden der Fünften seine Sechste nicht beendete, sondern einfach aufhören ließ. Den anderen verantwortet Gilbert, der das Gewandhausorchester um den Konzertmeister Frank Michael-Erben die finalen „frohen und dankbaren Gefühle nach dem Sturm“ so wohlig ausmusizieren lässt, so beseelt und behaglich, dass nicht wenige im Saal – ein sanftes Lächeln im Gesicht – wohl nicht wahr haben wollen, dass diese warmen Wonnen nun vorüber sind.

Ganz diesseitig

Es ist aber auch wirklich ein schöner Beethoven, den Gilbert da auswendig dirigiert. Von den ersten Tönen des „Erwachens heiterer Empfindungen bei der Ankunft auf dem Lande“ an. Da ist nichts vom Rigorismus Riccardo Chaillys, der 2009 als Gewandhauskapellmeister auch mit der Pastorale Beethoven-Pflöcke einschlug, die noch heute tragen. Da ist auch nichts von der Andacht, die Herbert Blomstedt 2016 gelassen transzendierte. Gilberts „Pastorale“ feiert ganz diesseitig die Schönheit der Welt und des Daseins. Und das Gewandhausorchester feiert mit. Es feiert mit wunderbaren Holzbläsermischungen und herrlichem Streicherglanz, feiert mit elegant funkelndem Blech und beherztem Pauken-Zugriff. Mit letzter Präzision feiert es nicht, und den Gewitter-Sturm könnte es ein wenig zupackender feiern. Aber einen wirklich besseren als diesen unprätentiös schönen Beethoven wird man auch im Beethoven-Jahr nicht allzu oft zu hören bekommen.

Poesie der Fassade

Chailly hatte einst bei der Sechsten die Konstruktion ins Zentrum gerückt, die Konsequenz, mit der der Bonner in Wien seine Natur-Tableaus aus motivischen Zellen entwickelte, die sich in fortwährender Durchführungsarbeit immer wieder neu erfinden. Das ist bei Gilbert nicht anders, aber er geht die Sinfonie nicht vom Fundament an, sondern von der Poesie der fertigen Fassade aus. Für die sozusagen protominimalistischen Tragwerke dahinter lässt die erste Konzerthälfte des sehr schönen Programms genug Raum.

Selbstbewusster Erstling

Aaron Coplands (1900–1990) Sinfonie für Orgel und Orchester etwa. Copland schrieb den Halbstünder als Mittzwanziger für seine Pariser Kompositionslehrerin Nadia Boulanger. Und im Grunde machte er über drei Sätze hinweg nichts anderes als Beethoven: Motivzellen zu Themen, zu Klängen, zu Architekturen kombinieren, verzweigen, verkanten, reihen, schichten. Streckenweise ist das von berückender Zartheit, etwa in den Vogelstimmen, die direkt von der Pastorale herüberzurufen scheinen. Dann wieder frisst sich die Motorik beinahe manisch fest. Ein bemerkenswert selbstbewusster Erstling – Copland hatte nie zuvor für Orgel oder geschweige denn und Orchester komponiert.

Natürliche Wirkungsdramaturgie

Gilbert, das Gewandhausorchester und Gewandhausorganist Michael Schönheit setzen vor der Pause ganz auf die Überrumpelungskraft dieser machtvoll sich entfaltenden Musik, die die Orchesterklänge ähnlich zusammenbaut wie die Orgel ihre Register. Und auch hier ist die ästhetische Konsequenz ähnlich wie bei Gilberts Beethoven: Hinter der ganz natürlich sich entfaltenden Wirkungsdramaturgie dieser Orgel-Sinfonie verschwindet auf weiten Strecken ihre Konstruktion.

Effekt-Studie

Das gelingt in Jean Sibelius’ „Nächtlicher Ritt und Sonnenaufgang“ von 1909 nur bedingt. Weil die Viertelstunde eher Studie ist als Tondichtung. Zwar beeindrucken Gilbert und die Gewandhausbläser auch hier mit berückende Effekten und Farbmischungen, aber die beiden Teile, der Ritt eben und der Sonnenaufgang, sie fühlen sich in ihrer holzschnittartigen Simplizität deutlich länger an, als sie dauern. Diesbezüglich kommt Sibelius hier der die Jahrzehnte später erst erfundenen Minimal Music tatsächlich überraschend nah.

Von Peter Korfmacher