Leipzig

Spätestens seit sie 1981 mit „Per Elisa“ beim italienischen Liederfestival in Sanremo den Sieg davontrug, gehört Alice, 1954 geboren als Carla Blissi, zu den Galionsfiguren des Italo-Pop. Da stand die Schöne aus Forli bereits seit einem Jahrzehnt auf der Bühne. Der Rummel um sie und ihre Musik ebbte in der zweiten Hälfte der 90er etwas ab. Aber die Sängerin hörte nie auf, Konzerte zu geben und Platten aufzunehmen. Nun kehrt sie für vier Auftritte in Leipzig (1. Oktober im Haus Auensee), Mannheim, München und Düsseldorf auch wieder nach Deutschland zurück. Im Gepäck hat sie das Programm „Viaggio in Italia“. Peter Korfmacher sprach mit ihr.

Ihre Reise durch Italien ist eine beinahe historische: Das gleichnamig Album kam bereits 2003 auf den Markt.

Ja, und dann bin ich damit durch Italien getourt.

Und warum nehmen Sie die Reise jetzt wieder auf?

Ich war letztes Jahr wieder beim Festival in Sanremo – als Gast. Da habe ich Lucio Dallas posthumes Lied „Almeno pensami“ gesungen, und das war ein so berührender Moment, dass ich dachte: Du musst weitermachen mit „Viaggio in Italia“.

Worin besteht denn der Zusammenhang zwischen dem zugegebenermaßen wunderschönen Lied aus der Feder Lucio Dallas und Ihrer Reise?

Nun: „Viaggio in Italia“ ist eine Reise zu den großen italienischen Cantautori. Ich singe Titel von Lucio Dalla, Fabrizio De André, Francesco De Gregori, Giorgio Gaber, Giuni Russo, natürlich von Franco Battiato, mit dem ich seit vielen Jahren immer wieder zusammenarbeite – und einige meiner eigenen Lieder singe ich auch. Und es ist nicht mehr dasselbe Programm wie 2003. Es sind neue Titel dazugekommen, die, die geblieben sind, wurden neu arrangiert.

Sie sind mit einer ziemlich kleinen Band unterwegs ...

... Carlo Guaitoli ist als Pianist und Keyboarder dabei, der Gitarrist Antonello D’Urso, und ich singe nicht nur, sondern spiele auch Klavier.

Das klingt recht intim – „Viaggio in Italia“ ist also eine sozusagen kammermusikalische Tour?

Nein. Also „intim“ im Sinne von „sehr persönlich“, das ist sie schon. Aber nicht kammermusikalisch, sondern eher sinfonisch. Denn wir drei, wir machen für 20 Musik (lacht). Elektronisches spielte ja bei meinen Liedern immer schon eine große Rolle, immer habe ich die technologischen Möglichkeiten für die Arrangements genutzt. Das ist live natürlich nicht anders – und die Möglichkeiten sind in den letzten Jahrzehnten fortwährend gewachsen

Nicht nur die Möglichkeiten sind gewachsen – der ganze Musikmarkt hat sich grundlegend verändert seit Ihrem Durchbruch 1981. Wie gehen Sie damit um?

Ach, da gibt es nicht viel umzugehen. Ich finde es natürlich schade, dass der CD-Markt weitgehend eingebrochen ist. Aber ich muss niemandem mehr etwas zeigen, der Welt nicht – und mir auch nicht. Mit den neuen Regeln des Musikgeschäfts kann ich darum gut leben. Denn ich folge meinen eigenen. Ich komme mit der Situation klar, weil ich das mache, was ich will.

Und was ist es, was sie wollen?

Ganz einfach: Musica leggera, also leichte Musik. Aber trotzdem gute Musik, Musik, die ein bestimmtes Niveau niemals unterschreitet, die mir selbst als Nahrung für Geist und Seele dient, die das Gefühl ebenso anspricht wie den Intellekt. Und die damit noch immer viele Hörer findet.

Sie waren in der Vergangenheit auch schon in ernsteren Fächern unterwegs, haben Klassisches gesungen und Spirituelles ...

Ja. Weil ich Lust hatte, mich auch auf diesen Feldern auszuprobieren. Aber im Moment habe ich eben wieder Lust zurückzukehren zu den Wurzeln. Zu meinen Wurzeln. Und darum möchte ich mich mit ihren wunderbaren Liedern verbeugen vor den großen Cantautori Italiens.

Die haben – wie Sie selbst – eine treue Fangemeinde in Deutschland. Obwohl die wenigsten hier Italienisch verstehen. Haben sie dafür eine Erklärung?

Musik ist eben international.

So einfach ist es wohl nicht. Denn deutsche Schlager finden in Italien kaum ein Publikum.

Unsere Canzoni sind ja auch keine Schlager, sie kommen eher vom Chanson.

Sie haben Ihre deutschen Fans schon ziemlich lange nicht mehr besucht. Wissen Sie, wann Sie das letzte Mal in Deutschland waren?

Das ist noch gar nicht so lange her: 2013 war das, da war ich bei Carmen Nebel zu Gast.

Und auf Tour?

Oh mein Gott, das ist sehr lange her. Wahrscheinlich war das noch in den 80ern.

Warum sind Sie nicht mehr gekommen?

Das kann ich Ihnen so genau gar nicht sagen. Die Tourneen buchen ja nicht wir Künstler selbst. Und tatsächlich hat mir Deutschland, das ich immer als meine zweite Heimat bezeichnet habe, sehr gefehlt. Drum bin ich sehr froh, dass es nun endlich wieder klappt.

Wenn Sie in den 80ern zum letzten Mal da waren – da gab es noch zwei Deutschlands. Kannten Sie die DDR?

Nein, ich bin einmal in Ost-Berlin aufgetreten, aber das war es dann auch. In Leipzig war ich noch nie. Und ich freue mich sehr auf die Stadt Johann Sebastian Bachs und so vieler anderer großer Musiker.

Alices „Viaggio in Italia“ im Leipziger Haus Auensee: 1. Oktober, 20 Uhr, Karten gibt es unter anderem in der Ticketgalerie Leipzig (LVZ-Foyer, Peterssteinweg 19; Barthels Hof, Hainstr. 1), unter der gebührenfreien Telefonnummer 0800 2181050, auf www.ticketgalerie.de

Von Peter Korfmacher