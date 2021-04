„Alle mal abrüsten“: Der Leipziger Schauspieler Peter Schneider über #allesdichtmachen

Leipzig

Die Aktion #allesdichtmachen, bei der mehr als 50 deutsche Schauspielerinnen und Schauspieler mit ironisch gemeinten Videos die Corona-Politik kritisierten, ist auf viel Unverständnis und Kritik gestoßen. Im Interview spricht der Leipziger Schauspieler Peter Schneider über das Projekt, die Debatte darüber und die Themen, die nach seiner Auffassung tatsächlich breiter diskutiert werden sollten.

Was halten Sie von der Aktion Ihrer Kolleginnen und Kollegen?

Weil ich gerade mit Nadja Uhl drehe, hatte ich mitbekommen, dass es so eine Aktion mit Videos geben sollte. Als ich es dann gesehen habe … sagen wir es mal so: Das Mittel, das gewählt wurde, bewegt sich innerhalb der Kunst, also gilt da erst einmal die Kunstfreiheit. Und wenn ich das richtig mitbekommen habe, dann handelt es sich zumindest zum Teil gar nicht nur um eigene Statements der Leute, sondern es ist wohl schon mehr so etwas wie eine geführte Kunstaktion. Insofern ist das erst mal reine Geschmackssache. Und über Geschmack braucht man in der Kunst nicht zu streiten. Persönlich empfinde ich das Projekt für das, was die Leute vielleicht erreichen wollten, als wenig zielführend.

Warum?

Ich will mir nicht anmaßen zu sagen, ob die gewählten künstlerischen Mittel falsch sind oder nicht. Aber in den Videos, die ich gesehen habe, ist zum Teil ein Narrativ spürbar, das von Leuten genutzt wird, die ich eigentlich nicht mag. Eine Medienschelte von Leuten, die zum Teil sehr in den Medien stehen und diese auch nutzen, das finde ich unangemessen. Und dann ist es so: Wenn man ein Ding in einer so extremen Form raushaut, muss man sich dessen bewusst sein, dass man instrumentalisiert werden könnte, dass es Applaus von der AfD über Querdenker bis hin zu Sarah Wagenknecht gibt – das ist dann die klassische Querfrontgeschichte. Da muss man dann auch Kritik ertragen können.

Wie haben Sie die daraufhin entbrannte Debatte wahrgenommen?

Ich bin schockiert über die Reaktionen und auch über Reaktionen auf Reaktionen – zum Beispiel darüber, dass Leute wie Elyas M’Barek, die die Aktion kritisierten, einen ekelhaften Shitstorm kriegen. Es geht aber auch überhaupt nicht, die Leute, die da mitgemacht haben, jetzt niederträchtig fertigzumachen oder ihnen Berufsverbote anzudrohen – auch wenn das der WDR-Rundfunkrat Garrelt Duin nach einer Stunde zurückgenommen hat. Das erinnert mich an Zeiten, die ich nicht mehr erleben will. Und da bin ich sehr empfindlich. All dies überlagert die wichtige Debatte um das eigentliche Thema, die dadurch – so hoffe ich zumindest – ausgelöst werden sollte. Ob das das richtige Mittel dafür war, ist eine andere Frage. Man kann das Kacke finden, was die gemacht haben, verletzend, super, zynisch, formal missraten, passend – aber so viel Hass auf allen Seiten, das wirft ein ganz schlechtes Licht auf die Debattenkultur in unserer Gesellschaft. Es zeigt, dass etwas nicht stimmt in unserem Umgang miteinander.

Hat sich Ihre Einstellung zu denen, die bei der Aktion mitgemacht haben, geändert?

Nein. Darunter sind Freundinnen und Freunde, und das bleiben sie auch. Dass man ihnen nun unterstellt, sie seien so wie die, die jetzt am lautesten applaudieren, finde ich unfassbar übergriffig, und das ist auch totaler Quatsch.

Hätten Sie mitgemacht, wenn man Sie gefragt hätte?

Ich kenne Dietrich Brüggemann flüchtig (ein Regisseur und Drehbuchautor, Mitinitiator von #allesdichtmachen, Anm. d. Red.), wir sind uns mal begegnet auf einem Filmfest, und wir haben im letzten Jahr immer mal auf Facebook miteinander diskutiert. Mir waren seine Standpunkte relativ klar. Ich glaube, ich hätte da nicht mitgemacht. Er wusste ja auch, wie ich bestimmte Sachen sehe.

Sie engagieren sich seit Beginn der Pandemie für Kollegen, denen es finanziell schlechter geht als Ihnen, die seit einem Jahr mehr oder weniger auf Null gestellt sind.

Ich habe keine Angst, die Probleme anzusprechen. Das ist auch eine Unterstellung, die mit #allesdichtmachen hintergründig verbreitet wird: dass man nichts sagen dürfe, dass man beruflich benachteiligt werde, wenn man etwas sagt, was nicht dem Mainstream oder der „Regierungslinie“ entspricht. Umso mehr schockt mich dann der Hass, der den Leuten entgegenschlug, die eine wie auch immer geartete Meinung zu der Aktion haben. Insofern hoffe ich, dass jetzt alle mal abrüsten und vielleicht doch noch eine Debatte darüber ausgelöst wird, was wir tatsächlich an Problemen haben.

Wie geht es Ihren freischaffenden Kolleginnen und Kollegen?

Es gibt für viele Leute in meiner Branche keinerlei Perspektiven. Um viele ist es sehr still geworden. Ich kenne einige, die ihren Beruf an den Nagel hängen – gerade die, die nur von Liveauftritten gelebt haben. Auch wenn die Theater im Sommer wieder aufmachen dürfen, dann müssen erst einmal all die Sachen rausgebracht werden, die jetzt produziert wurden, bevor man dann irgendwann als Gast die Chance hat, wieder ein Engagement zu kriegen. Da kommt ein Riesen-Rattenschwanz nach.

Am 30. Mai (20.15 Uhr, ARD) ist Peter Schneider (l.) mit Peter Kurth im „Polizeiruf 110: An der Saale hellem Strande“ zu sehen. Quelle: MDR/filmpool fiction/Felix Abraham

Wie ist Ihre Situation?

Wir drehen gerade eine Serie, die eigentlich im August 2020 fertig sein sollte. Anfang Februar waren wir fast durch, aber dann konnten wir in Tschechien nicht mehr drehen, erst jetzt geht es wieder. Alles verschiebt sich, ständig. Jetzt hoffe ich, dass die Projekte, die in der Pipeline sind, auch stattfinden. An den Theatern ist das noch viel schlimmer. Ich wollte in diesem Jahr etwas in Halle machen – aber dann haben wir entschieden, dass es keinen Sinn hat, nur zu proben und dann nicht damit rauszukommen. Es ist eine unerträgliche Zeit. Man kann nur abwarten. Ich habe das Gefühl, dass wir uns in einer Dauerschleife befinden.

Was erwarten Sie von der Politik – abgesehen von effektiven staatlichen Hilfen, für die Kolleginnen und Kollegen, die vor dem Nichts stehen?

Gerechtigkeit. Es kann nicht sein, dass man nach 13 Monaten in so einer schrecklichen Pandemie den Infektionsschutz noch immer auf die gleichen Schultern setzt, auf die Kultur- und Veranstaltungsbranche, die Gaststätten, die Einzelhändler und – das ist das Schlimmste – dass das weiterhin auf dem Rücken der Kinder und Jugendlichen ausgetragen wird. Man hat die vergangenen 13 Monate wenig genutzt, wissenschaftliche Erkenntnisse umzusetzen und andere Wege zu gehen. Man hat verpasst, die Klassenräume sicherer zu machen, die Digitalisierung so voranzutreiben, dass Fernunterricht wirklich gut funktioniert. Man hat die Ausstattung der Gesundheitsämter nicht effektiv verbessert, viel zu spät die Altenheime sicherer gemacht. Dass nun die Schulen und Kitas wieder zu sind, ganz zu schweigen von den Universitäten, dass gleichzeitig Fleischfabriken, Automobilindustrie, ja fast alle anderen Branchen weitgehend normal weiterlaufen, noch nicht einmal mit einer Test- oder Homeoffice-Pflicht, das finde ich unmöglich.

Im Juli 2020 befürchteten Sie im LVZ-Interview, dass die Gesellschaft kippen könnte, wenn solche offensichtlichen Schieflagen nicht ernsthaft beseitigt werden. Kippt sie jetzt?

Zur Person: Peter Schneider Peter Schneider wurde 1975 in Leipzig geboren. Hier studierte er Musik, Theater, Germanistik und Pädagogik, hier lebt er mit seiner Familie. Aufgewachsen ist er in Zeitz. Schneider hat auf vielen Theaterbühnen Deutschlands gespielt und war in zahlreichen Kino- und TV-Produktionen zu sehen. Hauptrollen hatte er unter anderem in der Neuverfilmung von „Nackt unter Wölfen“ oder „Die Summe meiner einzelnen Teile“. Im Januar war er in der ARD-Improvisationsserie „Für immer Sommer 90“ an der Seite von Charly Hübner zu sehen. Am 30. Mai (20.15, ARD) ist Peter Schneider (l.) mit Peter Kurth im „Polizeiruf 110: An der Saale hellem Strande“ zu sehen

Ich habe das Gefühl. Das zeigt für mich auch die Art und Weise, wie über die Video-Aktion der Kolleginnen und Kollegen diskutiert wird – und zwar auf allen Seiten. Ich merke auch in meinem Umfeld, dass mit der Bundesnotbremse verbunden mit dem viel zu langsamen Impftempo eine Grenze überschritten wurde. Die Grundrechte sind kein 13. Monatsgehalt. Wenn sie wie jetzt extrem eingeschränkt werden müssen, dann muss man das begründen und nicht wie auf einem Jahrmarkt Inzidenzmarken festlegen. Über Kultur und Veranstaltungen redet nun gar keiner mehr. In meinem engsten Familien- und Freundeskreis sind mehrere Menschen an Corona gestorben. Ich weiß, wie gefährlich diese Krankheit ist. Und dennoch bin ich der Meinung, dass wir Lösungen finden müssen, statt immer nur den einfachsten Weg zu gehen. Und das, glaube ich, ist das Verletzendste: dass die Last, die wir alle zu tragen haben, sehr ungleich verteilt ist.

Von Jürgen Kleindienst