Allein in der Kammer: Von Glück und Unglück im Homeoffice

Leipzig

Ein großer Satz von Blaise Pascal (1623–1662) bekommt in diesen Tagen einen neuen Klang. Alles Unglück der Menschen, schrieb der französische Mathematiker, Physiker und Philosoph, komme „von einer einzigen Ursache“, nämlich der, „dass die Menschen nicht in Ruhe in ihrer Kammer sitzen können“. Pascal dachte, als er diesen Gedanken fasste, sicher nicht an Ansteckungswege und Infektionskurven. Auch der Begriff des Homeoffice dürfte ihm nicht geläufig gewesen sein.

Vom Unglück in der Kammer

Jetzt ist dieses ruhig in einer Kammer Herumgesitze für viele zuvor Unselbstständige sprich Angestellte medizinisch notwendig geworden. Manchen fehlt das Ningeln übers Kantinenessen, das informelle Nullsummenspiel mit den Kollegen. Ja es soll Menschen geben, die sogar der zügellosen Ahnungslosigkeit der durchaus auch in höheren Unternehmensetagen anzutreffenden Mitarbeiter hinterhertrauern. Ihr Unglück rührt nun daher, dass sie still in einer Kammer herumsitzen müssen.

Tiefkühlkost im Homeoffice

Aber ist das überhaupt wahr mit der Stille? Wenn die Bauarbeiter durchaus nicht im Homeoffice sind und gegenüber ein Haus sanieren? Wenn die Mitarbeiterin eines bekannten Direktvertreibers von Tiefkühlkost an der Wohnungstür klingelt? Oder wenn Leute vom Malteser-Hilfsdiensts Spenden eintreiben wollen? Und nächste Woche kommt der Ableser, der im Januar krank war. Hatte er vielleicht ...?

„Die vollkommene Ruhe ist der Tod“

Egal. Man ist gar nicht allein im Homeoffice und sitzt keineswegs nur still herum, was ja auch gut ist. Blaise Pascal hat nämlich auch gesagt: „Zu unserer Natur gehört die Bewegung, die vollkommene Ruhe ist der Tod.“ Also einfach mal raus zwischendurch. Merkt ja keiner – zumindest noch nicht.

Von jkl