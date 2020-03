Alles ist möglich: Lutz Seiler erzählt in seinem neuen Roman „Stern 111“ von Folgen der Wende

Leipzig

Dieser Roman ist kaum zu fassen. Mit „Stern 111“ legt Lutz Seiler sein zweites Langwerk nach dem umjubelten „Kruso“ vor. Für jenen sprachgewaltigen Aussteiger-Roman, der in den letzten Tagen der DDR auf Hiddensee spielt, bekam der 56-jährige Lyriker und Romancier 2014 den Deutschen Buchpreis. Was also lag näher als eine Fortsetzung des Erfolgsstoffs?

Eine Frage, die auch Seiler umtrieb. Also versuchte sich der gebürtige Geraer daran – und scheiterte. Ein Jahr habe er dadurch verloren, sich zurückgezogen und körperlich gelitten, erzählt er.

Von Gera nach Gießen

Eine Erfahrung, die Eingang fand in „Stern 111“. Denn dessen Protagonist Carl Bischoff teilt mit seinem Erfinder nicht nur den Geburtstag im Juni 1963, sondern auch das Dasein des Dichters, der sich ein Jahr lang quält. Danach hält er das mit dem Palindrom „Reiz & Zier“ betitelte Gedicht in den Händen. Ein Meisterstück, wie der (reale) Leipziger Literat Thomas Kunst dem (fiktiven) Carl in einem phänomenalen Roman-Auftritt in Berlin bescheinigt.

In die Hauptstadt gelangt Bischoff Junior Ende 1989, nachdem er seinen Eltern Inge und Walter zwei Tage nach dem Mauerfall zur Ausreise in den Westen verholfen hat. Der 26-Jährige bringt sie mit dem Familienwagen, einem russischen Shiguli, von Gera-Langenberg nach Gießen. Von dort erobern Inge und Walter die neue Welt – bis nach Kalifornien. Ihr Antrieb: ein mit dem titelgebenden Stern-Kofferradio verbundenes „Lebensgeheimnis“, das erst am Schluss fulminant aufgelöst wird.

Belebende Zwischenzeit

Neben der poetischen Zugkraft dieses Geheimnisses ist Seilers Wenderoman auch deshalb bemerkenswert, weil er den Neuanfang aus Sicht eines 50-jährigen Paares schildert. Für Inge und Walter steht fest: Alles ist möglich. Jetzt, da der alte Staat nicht mehr und der neue noch nicht wirkt, ist die Zeit reif, das bisherige Leben hinter sich zu lassen.

Dabei spart Seiler keineswegs aus, was sie als leicht auszubeutende Arbeitskräfte auf ihrem Weg im Westen erleben. Beschreibt es aber klischeefrei und voller Überraschungen.

Rückzug in die „Assel“

Während seine Eltern dank der Wendewirren in die weite Welt auswandern können, zieht sich Carl – durch den gesellschaftlichen und familiären Schock verunsichert – zurück in die Tiefe, von der elterlichen Wohnung in Gera in den Ostberliner Untergrund. Genauer: In die „Höhlen“ von Hausbesetzern, die sich „das kluge Rudel“ nennen.

Es folgen Abenteuer im Stil einer Großstadt-Guerilla rund um die „Assel“ in der Oranienburger Straße, einer Kellerkneipe Marke Eigenbau. Und schließlich seine Flucht in die Poesie: „Wenn das Gedicht nicht gelang, dann auch nicht das Leben.“

Bohème und Halbwelt

Doch nicht nur wegen der unzähligen literarischen Bezüge, der äußerst sinnlich geschilderten Untergrund-Szene mit ihrer explosiven Mischung aus Bohème und Halbwelt und der einfühlsam erzählten Familiengeschichte ist „Stern 111“ große Kunst.

Seiler verbindet beide Geschichten geschickt: Mal schreiben die Eltern Carl Briefe von ihrer Odyssee durch die westdeutsche Provinz, was zu einer Annäherung führt. Mal brechen sich Carls Erinnerungen an früher durch Gerüche und Beobachtungen in seinem Berliner Leben Bahn. So wie jene an die Maggi-Suppen seiner Mutter beim Duft einer „Minuten Terrine“, die zur Rose von Jerichow mutiert. Oder beim Anblick seiner Jugendliebe Effi, mit der er eine komplizierte Künstler-Beziehung führt.

Eine Ziege trägt Schweißerbrille

Lutz Seiler rüttelt in „Stern 111“, wie schon in „Kruso“, an den Grenzen von Realität und Fiktion. Das gelingt durch ein Pendeln zwischen selbst erlebten oder akribisch recherchierten Menschen und Orten und der Fantasie entsprungenen Figuren und kraftvollen Metaphern.

So kann Carl etwa im Panzer der letzten Assel, die der Kneipe ihren Namen gab, lesen wie in einem Buch. Dort lebt auch die zum Rudel gehörende Ziege „Dodo“. Das Tier trägt eine Schweißerbrille, die wie eine Lupe aufs Leben wirkt. Dadurch zweifelt der Leser mit Carl am Ende wirklich, ob „Dodo“ nicht doch sprechen kann und orakelt: „Die wilden Zeiten sind vorbei, nicht wahr?“

Fantastischer Wenderoman

Aber egal, wer das damit gemeinte (Wieder-)Erstarren der Gesellschaft letztlich vorhergesagt hat – es kommt. Unaufhaltsam und mit großen Schritten. Daran kann auch das Rudel nichts ändern, das im Glauben einer „Sabotage an den Brutstätten des Kapitals“ einen florierenden Handel mit gestohlenem West-Werkzeug und Mauerstücken aufgebaut hatte. Denn die in „Stern 111“ erzählte alles möglich machende Zeit geht Mitte der 90er Jahre zu Ende.

Was bleibt? Ein schwer zu fassender, aber im mehrfachen Wortsinn fantastischer Wenderoman, der es verdient, den Preis der Leipziger Buchmesse zu gewinnen, der am 12. März vergeben werden soll. Wann und wo steht noch nicht fest.

Lutz Seiler: Stern 111. Roman. Suhrkamp; 528 Seiten, 24 Euro

Von Thomas Haegeler