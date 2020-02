Alles nur gefälscht? Wo Verschwörungstheorien Praxis werden

Zwischen Fakt und Fiktion passt manchmal nur ein Ort mit 172 Einwohnern. In Dalheim soll eine Ausstellung über Verschwörungstheorien zu sehen sein, dabei spricht einiges dagegen, dass es Dalheim überhaupt gibt. Wir sagen nur: Achtzehn! Eine Glosse von Janina Fleischer

Dokument einer Verschwörung: „A true narrative of the horrid plot" („Die wahre Geschichte der abscheulichen Verschwörung") im Kloster Dalheim. Ab Ende Februar am Wochenende bis 20 Uhr geöffnet. Quelle: Friso Gentsch/dpa