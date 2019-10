Leipzig

Gefühle sind schwer zu fassen. Sie sind so schnittfest wie eine Bouillon ohne Einlage und verhalten sich zum Faktischen wie der Wunsch zur Vernunft. Lange blieben sie in der Familie, erst als die gefühlte Temperatur in die Wetterberichterstattung aufgenommen wurde, bekamen sie Nachrichtenwert.

2013 relativierte Bundespräsident Joachim Gauck das hart Erkämpfte zum weich Gefühlten, als er angesichts der Überwachung durch die NSA das „Freiheitsgefühl der Deutschen eingeschränkt“ sah. Alles nur gefühlt?

Wohfühlgefühle

Bis dahin hatten die Leute ja lediglich ein Gefühl dafür, wann das Ei weich ist. Für das nicht zuletzt während der Finanzkrise dringend benötigte Wohlfühlgefühl sprossen umgehend Wohlfühloasen aus dem kargen Boden deutscher Genussverschämtheit.

Wer da kein „Limettenblüten-Wohlfühl-Shampoo“ auf dem Badewannenrand stehen hatte, war selber Schuld, in keiner Küche sollte die „Aroma-Tee-Wohlfühl-Collection Box“ fehlen. Doch nun haben wir Klima.

Vorfühleffekte

Das fühlt sich nicht gut an. Flugscham ebenso wenig wie ein Leinenbeutel voller Plasteverpackungen. Weil sich über Gefühle nicht streiten lässt, streikt eine gefühlte Mehrheit gegen Klimasünden. Sie empfindet schon mal vor, wie sich das Leben auf der Erde in 50 Jahren anfühlen wird, und kann nachfühlen, was die Generation Greta bewegt.

Fakt ist, dass seit Beginn der „ Fridays for Future“-Proteste die Zahl der Flugpassagiere Monat für Monat gestiegen ist, sagt das Statistische Bundesamt. Es gibt keine falschen Gefühle, sagen Therapeuten. Alles nur ein Vorfühleffekt? Aber Achtung, diese Wahrnehmung könnte Ihre Gefühle verletzten.

Von Janina Fleischer