Alles schließt – Coronavirus wird zur Prüfung der Gemeinschaft

Leipzig

Sie sagt nicht viel, doch wenn sie spricht, dann spricht sie etwas aus. In dieser Woche hat Angela Merkel gesagt, wie wir das schaffen könnten, das mit dem Virus. Sie rät, „wo immer möglich“, auf soziale Kontakte zu verzichten. Doch was heißt „wo immer möglich“? So wird das Coronavirus wird zur Prüfung, und dass es eine kollektive Prüfung ist, lässt Schlimmes befürchten.

Denn das ist neu: Menschen sind von einer Erkrankung betroffen, ohne erkrankt zu sein. Ob Schulen dichtmachen oder Museen, Konzerte abgesagt werden oder eine Konferenz – das Symbolbild der Stunde ist die verschlossene Tür. Die einen dürfen nicht mehr rein, andere nicht raus.

„Traumschiff“ als Quarantäne-Tanker

Wer jetzt allein ist, soll es bitte bleiben, weshalb das kulturelle Leben ins Internet gestreamt wird, wo es einer bereits etablierten Art digital-sozialen Lebens begegnet. Von diesem Zusammentreffen könnten beide profitieren, doch es ist nur ein Ausweichmanöver, eine Simulation des Vermissten.

Schon ist ein Rettungswort in aller Munde: Solidarität. Die entfaltet ihre volle Kraft in Bewusstsein und Bereitschaft. Und da wird es kompliziert in Deutschland. Der beschworene Zusammenhalt ist eine fragile Angelegenheit, wenn es darum geht, Nachteile in Kauf zu nehmen, um anderen zu helfen.

Irgendwann wird es Romane geben über diese Zeit, das nächste „Traumschiff“ wird ein Quarantäne-Tanker sein. Plötzlich sitzen alle in einem Boot, und zwar jeder für sich und nur wenige in Außenkabinen. Wer weiß, ob bald schon vieles anders sein wird – oder alles. Eine soziale Distanzierung jedenfalls haben viele längst vollzogen. Aber auch Bewegungsfreiheit beginnt im Kopf.

Von Janina Fleischer