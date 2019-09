Alligatoah liefert als Hoteldirektor die perfekte Show

Leipzig

„ Leipzig! Wer von euch möchte heute Abend eine Nacht mit mir im Hotelzimmer verbringen?“, fragt Alligatoah zur Begrüßung. Und die Menge kreischt. Die zum Bersten gefüllte Arena Leipzig war am Samstag vorletzte Station seiner „Wie Zuhause Tour“.

Nach der Vorband Zugezogen Maskulinliefert Alligatoah eine wunderbare Show ab – auch wenn man den Eindruck haben kann, er sei erleichtert, dass diese Tournee einen Tag später in Köln ein Ende finden wird.

Ein vorletztes Mal

Seit Alligatoahs musikalischem Durchbruch im Jahr 2013 wurde das Bühnenbild immer opulenter, nun wirkt die Transformation zum Musical vollendet. Alligatoah gibt den Direktor im „ Hotel Kalliforniah“, einem 3D-Bühnenbild mit zwei Etagen und Drehbühne.

Zur Galerie Der Rapper Alligatoah ließ sich am Samstag von seinen Fans in der Arena Leipzig feiern. Dabei legte er eine bunte Show hin.

Er und seine Live-Band geben 100 Prozent: jede Mimik, jede Geste, jede Pointe sitzt, spontan und ungekünstelt. Doch bei einer so komplexen Show bleibt nichts dem Zufall überlassen. Die Zwischenansagen und Lieder wurden dieses Jahr bereits fast 20 Mal in gleicher Reihenfolge vorgetragen – und so kann es sich der Showmaster nicht verkneifen das „ Trauerfeier Lied“ von 2013 etwas resigniert anzukündigen: „Ihr wollt das Lied hören? Na gut, ein vorletztes Mal noch werden wir es spielen.“

Sound etwas höhenlastig

Dennoch ist der Sänger voll dabei und reißt mit seiner Energie mit. Er könnte alleine auf der Bühne stehen – die Halle wäre trotzdem ausverkauft. Auch wenn der aus Mittelerde eingeflogene Flötist unterhaltsam ist und Dauersupporter MC BattleBoy Basti den hoteleigenen Liftboy sehr witzig mimt.

Im Publikum, im Durchschnitt Mitte 20, sind auch die „Ultra-Fans“ Gina (24) und Patrick (31) aus der Nähe von Berlin. Sie gönnen sich schon zum zweiten Mal das Hotelspektakel. Dass die Show fast die gleiche ist, wie die im Januar in Berlin, störe die beiden nicht, sagt Gina: „Ich würde immer wieder zu diesem Konzert gehen. Immerhin ist jedes Konzert etwas anders, denn jede Halle und jedes Publikum hat einen anderen Charakter.“ Patrick stimmt zu: „Die Show ist einfach genial, aber der Sound in der Arena ist mir etwas zu höhenlastig“.

Mitreißendes Solo

Alligatoah hat in diesem Jahr tausende Fans begeistert, und an diesem Abend kann jeder sehen warum: Der schlaksige 29-Jährige ist ein Ausnahmetalent. Im Song „Wo kann man sowas kaufen“ spielt er ein mitreißendes Gitarren-Solo. Der Gesang sitzt, und er rappt ausgezeichnet.

Das macht seine Lieder aus – seinen erster großer Hit „Willst du“(mit mir Drogen nehmen?) oder „Wie Zuhause“, wenn er eine Double-Time rappt und dabei Keyboard spielt. Während er in den Kulissen des „Hotels Kalliforniah“ herumhüpft, liefert Alligatoah Qualität ab. Wie immer.

Von Pauline Szyltowski