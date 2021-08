Leipzig

Seit Jahren füllt Martin Oppenländer Notizbücher. Doch er ist kein Schriftsteller, kein Martin Walser oder F. Scott Fitzgerald. Ein Grübler ist er, ein in Enttäuschung gefangener Mensch. Und doch kein Wilhelm Genazino. Er ist die Hauptfigur im neuen Roman „Schwarz auf Weiß“ des in Marburg geborenen, in Leipzig lebenden Schriftstellers Andreas Lehmann, der 2018 mit dem Roman „Über Tage“ debütierte.

Zum Jahreswechsel hat Martin im Call Center gekündigt und sich selbstständig gemacht als Projektmanager für betriebliches Gesundheitsmanagement. Nun hockt er zu Hause und wartet auf Aufträge. „Er spürt, dass er noch immer bereit ist, sich als von den Verhältnissen Beleidigten zu betrachten.“ Und er „bemerkt, dass der Fünfjährige, der er einmal war, noch immer in ihm haust“. In der Enge seiner Wohnung wartet Martin gleichzeitig auf finanzielle Hilfe vom Landesförderinstitut, auf die Anrufe von Rebekka Wieland – und generell erstmal ab. Nebenan übt ein Student Chopin.

Andreas Lehmann lässt in „Schwarz auf Weiß“ leise Komik wirken

Vor Jahren hat es einen Flirt mit Rebekka geben, und sie hatte sich wohl mehr versprochen. Martin jedoch kann sich nur vage erinnern. Er macht sich Notizen: „Schicksal ist häufig die Summe dessen, was sich nie ereignet hat.“ Er arbeitet „an Techniken“, mit „seinem eigenen Nichtverstehen sympathisieren zu können“.

Die Krise und das Denken im eigenen Saft wecken in ihm den Gedankenstreber, der auf Aphorismen brütet, aus denen aber selten etwas schlüpft. Rebekka spricht es aus: Martins Weisheiten könnten aus Glückskeksen stammen oder einer Kalenderspruchsammlung. Noch dazu weckt fast alles, was ihm widerfährt, erstmal Erinnerungen an die Kindheit. Das entfaltet Komik, selbst wenn er „die große Zeit der Arbeitslosen“ vermutet. „Zuhausebleiben ist ein Beruf geworden, eine Bürgerpflicht“.

Ihm fehlt ein Gegenspieler, einer, der ihn zum Schweigen und dadurch zum Handeln bringt, rausholt aus seinem „Reich des Gerümpels und der stillstehenden Zeit“. Gibt man der Lektüre die Zeit, die Martin verstreichen lässt, wird etwas schwer zu Fassendes spürbar: Gegenwart. Am Ende schaut er sogar nach vorn: „Über Krankheiten sprechen wir nicht. (...) Wir sprechen über Gesundheit.“

Andreas Lehmann: Schwarz auf Weiß. Roman. Karl Rauch Verlag; 176 Seiten, 20 Euro

