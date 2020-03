Als Kneipen noch geöffnet hatten...

Leipzig

„Herr Lehmann“ spielt in einer fernen Zeit, in der die Welt noch in Ordnung war, weil Kneipen noch geöffnet hatten. In Berlin-Kreuzberg im Oktober 1989, kurz vor dem Mauerfall. Und in einer dieser kultigen Kneipen arbeitet Frank, den alle nur Herr Lehmann nennen. Er lebt sein Leben unaufgeregt, steht bis in die frühen Morgenstunden hinterm Tresen im „Einfall“, hasst es, wenn seine Mutter ihn früh kurz nach zehn telefonisch weckt, ist verliebt in die schöne Köchin aus der Markthalle und hat mit Karl einen besten Freund, der einem schon mal auf die Nerven fallen kann. Herr Lehmann mag es nicht, Kreuzberg ohne Not zu verlassen, und der Gedanke, sich nach Charlottenburg bewegen zu müssen, nur weil sein bester Freund Karl dort eine Ausstellung hat, lässt ihn schaudern. Und wenn sich seine Eltern aus Bremen bei ihm zum Besuch anmelden, wirft es ihn nahezu aus der Bahn und er hat schlechte Laune. Da gerät schon mal ein schnöder Vorgang wie der Kauf eines Busfahrscheins zum Fiasko.

Es sind die kleinen Alltäglichkeiten, die der Autor beinahe liebevoll schildert, auch wenn man sich beim Lesen erstmal an die Schachtelsätze, die Thomas Mann durchaus das Wasser reichen können, gewöhnen muss. Ach ja – und alles endet mit einem welthistorischen Ereignis zu Lehmanns 30. Geburtstag ...

Sven Regener: Herr Lehmann. Goldmann Taschenbuch. 288 Seiten. 9,99 Euro. Quelle: RND

Mit dem 2001 erschienenen Roman gelang Element-of-Crime-Sänger Sven Regener ein fulminantes Debüt. Zugleich legte er den Grundstein für eine Trilogie, die mit „Neue Vahr Süd“ und „Der kleine Bruder“ zwar ihren offiziellen Abschluss fand, aber mit ebenfalls lesenswerten Werken wie „Magical Mystery“ und „ Wiener Straße“ die Figuren dieses Kreuzberger Mikrokosmos’ weiter begleitete. Was auf Fortsetzungen hoffen lässt. Und da man ja in Zeiten der Corona-Ära irgendwie die Zeit rumbringen muss: Warum nicht einfach mal zuhören? Alle Bücher gibt es auch als Hörbücher – gelesen – nein, zelebriert! – von Regener höchstselbst. Und wenn man damit fertig ist, sollten auch die Kneipen langsam mal wieder öffnen ...

Von Heiner Scholz