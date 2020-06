Leipzig/Markkleeberg

Ein wenig aufgeregt streift Oskar Baumgarten über sein Grundstück in Markkleeberg. Nach und nach trudeln immer mehr Gäste ein – 35 an der Zahl. Hier ein kleines Pläuschchen, dort eine Begrüßung. Der Grund für das bunte Treiben an diesem Freitagabend: Oskar und seine Ehefrau Heike Baumgarten sind Gastgeber eines Gartenkonzerts – organisiert von niemand geringerem als dem Leipziger Gewandhaus.

Verantwortlich für diesen ungewöhnlichen Abend ist natürlich die Corona-Krise. „Im März mussten wir unseren Spielbetrieb einstellen“, erklärt Christian Fanghänel, Leiter für Marketing und Vertrieb beim Gewandhaus, die Idee hinter den Gartenkonzerten. „Wir haben früh überlegt, was wir für Formate in dieser Zeit anbieten können.“ Schließlich sei man bei den Gartenkonzerten gelandet. Wenn die Abonnenten nicht zum Gewandhaus kommen können, dann muss das Gewandhaus halt zu seinen Abonnenten kommen.

Insgesamt zwölf Konzerte an vier Wochenenden mit wechselnden Ensembles hat das Gewandhaus nach einem vorherigen Bewerbungsverfahren organisiert. „Wir mussten sicherstellen, dass es genug Platz für die Musiker und die Einhaltung der Hygienevorschriften gibt“, erklärt Fanghänel das Prozedere.

Versammelt unter der imposanten Buche im Garten, lauschten rund 35 geladene Gäste den Klängen der Musiker. Quelle: André Kempner

Endlich Gegenbesuch

„Seit meine Familie 1956 in dieses Haus gezogen ist, hat es hier noch nie ein Gartenkonzert gegeben“, erzählt der 77-jährige Gastgeber Oskar Baumgarten seinen rund 35 geladenen Gästen in einer Begrüßungsrede. „Ich bin sehr glücklich, dass es heute soweit ist.“ Rund 400 Konzerte habe er zusammen mit seiner Frau seit 1972 im Gewandhaus miterleben dürfen. „Ich bin froh, dass heute der Gegenbesuch erfolgt, und betrachte die Bilanz als ausgeglichen.“

Reinhold Quartett in dezimierter Besatzung

Nach der Begrüßung erwarteten die Besucher gespannt den Auftritt des Reinhold Quartetts, das aufgrund des Ausfalls von Violoncellistin Dorothée Erbiner an diesem Abend als Trio auftrat. In dezimierter Besetzung spannten also Tobias Haupt (Erste Geige), Dietrich Reinhold (Zweite Geige) und Norbert Tunze (Bratsche) einen Bogen von Max Regers Serenade G-Dur op. 141a über klassische Mozart-Divertimenti bis hin zur anspruchsvollen Hausmusik von Antonín Dvořák.

Versammelt um die imposante Buche des Gastgebers in der Mitte des Gartens lauschte das Publikum so bei strahlendem Sonnenschein und sommerlichen Temperaturen um die 27 Grad den Klängen der Musiker auf der bühnenartigen Terrasse der Gastgeber und bedachte sie mit wohlwollendem Applaus. Zur Überraschung der Gäste spielte das Trio mit einer Spielzeit von rund einer Stunde doppelt so lange wie angekündigt.

Eine Terrasse wie eine Bühne. Quelle: André Kempner

„Ein Erlebnis der Extraklasse“

Bei den glücklichen Gastgebern kam das gut an. „So eine Klasse von Musikern hat man nicht jeden Tag zu Hause“, freut sich Heike Baumgarten. „Das einmal so nah zu erleben war ein Erlebnis der Extraklasse.“ Ehemann Oskar Baumgarten ergänzt: „Was für ein unverschämtes Glück, dass wir unter den Bewerbern ausgewählt wurden.“

Für Christine Drews, Freundin der Gastgeber, war das Konzert ein gelungener Trost für ein ausgefallenes Konzerthighlight in diesem Sommer. „So ein schönes Ambiente, das hat mir richtig gut gefallen. Das war ein guter Ersatz für das Klassik airleben.“ Michael Malcho, ein Sportsfreund der Baumgartens, freute sich über ein Konzerterlebis außerhalb der großen Häuser. „Das war ein sehr gelungener Kontrast, wie die ersten Streicherklänge zu dem Vogelgezwitscher einsetzten.“

Auch Musiker vom Format überzeugt

Gefallen an dem Format fanden auch die Musiker. „Wir vermissen es sehr, im Gewandhaus zu sein und den Klang eines großen Orchesters zu erleben“, sagt Bratscher Norbert Tunze im Anschluss an den Auftritt. Nichtsdestotrotz hätten auch die Gartenkonzerte ihren ganz eigenen Reiz. „Es ist immer schön, wenn Gäste zusammenkämen und man mit seinen Kollegen musizieren kann.“ Tunze kann sich vorstellen, die Konzerte in privater Atmosphäre auch über die Corona-Zeit hinweg zu veranstalten.

Am ersten Juli-Wochenende finden die vorerst letzten drei Gartenkonzerte statt – sofern das Wetter hält. Wird die Reihe fortgesetzt? Planungen gebe es derzeit jedenfalls nicht, erzählt Fanghänel. Läge die Entscheidung bei den Abonnenten, das Ergebnis dürfte sicherlich eindeutig ausfallen.

Von Bastian Schröder