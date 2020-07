Leipzig

Seit Mai, als der Afroamerikaner George Floyd durch Polizeigewalt starb, toben Proteste. Die Debatte um Rassismus, den Umgang mit Minderheiten und koloniales Erbe wurden nicht nur in den USA befeuert. Jetzt sind zwei inhaltlich und ästhetisch höchst unterschiedliche Graphic Novels erschienen, die in die Historie blicken und die aktuelle Debatte im Kern berühren. „The Called Us Enemy“ erzählt entlang der Biografie George Takeis von der illegalen Internierung von US-Japanern im Zweiten Weltkrieg. Und Joe Sacco, einer der Begründer der Comic-Reportage, zeichnet in „Wir gehören dem Land“ ein Porträt des indigenen Volkes der Dene in Kanadas Nordwest-Territorien, deren Kultur binnen weniger Generationen vernichtet wurde. In beiden Fällen wurden demokratische Grundrechte und der Gleichheitsgrundsatz mit Füßen getreten: Die Ethnie entschied über das Schicksal.

In den USA erfolgt der Schritt nach dem Pearl-Harbor-Schock im Dezember 1941 über Nacht. US-Japaner werden zu Staatsfeinden erklärt. Die Durchführungsverordnung 9066 von Präsident Roosevelt bringt 120 000 „Personen japanischer Abstammung“ um ihren Besitz und in geschlossene Lager. George Takei, der später als Hikaru Sulu aus der ersten „Star-Trek-Serie“ berühmt wurde, wuchs hinter Stacheldraht auf. „They Called Us Enemy. Eine Kindheit im Internierungslager“ erzählt seine Geschichte.

Harmony Becker zeichnet die Geschichte Takeis, die er mit den Co-Autoren Justin Eisinger und Steven Scott erzählt, in Schwarz-Weiß-Bildern, die in der Manga-Tradition wurzeln. Die sachliche Bildsprache öffnet den Blick für Details. Eine Träne im Augenwinkel genügt, um das Ausmaß der Verzweiflung zu verdeutlichen. Die Kinderperspektive fängt das Lagerleben gut in seiner Doppelbödigkeit ein: Einerseits die Demütigungen und Unsicherheiten, andererseits ein Alltag mit Weihnachtsmann und Freunden.

Spät kommt die Entschuldigung der US-Regierung

Erst 1988 spricht die US-Regierung eine Entschuldigung aus und zahlt später eine Wiedergutmachung. Präsident Reagan sagt in der Graphic Novel: „Wir bestätigen erneut unsere Aufgabe, als Nation dafür Sorge zu tragen, dass vor dem Gesetz alle gleich sind.“ Wenige Seiten später zieht das Buch Parallelen zu Trumps Einwanderungsverbot von 2018 für Menschen aus muslimischen Ländern.

Der Comic beleuchtet ein aus Scham auch von den Opfern oft verschwiegenes Kapitel, in dem die amerikanische Demokratie ihre Ideale vergaß. Die Frage, was Werte zählen, wenn Angst und der Ruf nach Sicherheit regieren, läuft im Subtext mit. Takei, der sich für soziale Gerechtigkeit einsetzt, tritt nicht als Kläger, sondern als Versöhner auf. Seinen Glauben an die freie Gesellschaft hat er nie verloren. „Sie hängt völlig davon ab, dass es Menschen gibt, die für die leuchtenden und höchsten Ideale unserer Demokratie aktiv eintreten.“ Das gibt Vater Takekuma dem jungen George nach der Rückkehr in die Normalität mit auf den Weg. Ein Satz, der aktuell wie ein Weckruf widerhallt.

Auch die kanadische Regierung entschuldigte sich erst vor wenigen Jahren für ein Unrecht, das vor über 150 Jahren mit der Kolonisierung des Nordens im Schulterschluss von Staat und Kirche begann. Als eine halbnomadische Jäger-Kultur ihrer Lebensweise beraubt wurde. „Dieser emotionale, spirituelle und geistige Missbrauch bleibt ewig in dir drin“, sagt Paul Andrew, einer der Gesprächspartner Saccos, der in der Wildnis geboren und als Kind in ein Internat gezwungen wurde. Als kulturellen Genozid hat eine Versöhnungs- und Wahrheitskommission die Taten anerkannt. Vor einem Jahr flossen 3,1 Milliarden Dollar Wiedergutmachung. Geld, das Teil des aktuellen Problems ist, wie Sacco in seinem differenzierten Werk zeigt. Ein Großteil der Dene lebt heute von staatlicher Unterstützung. Alkoholismus und Gewalt grassieren.

Sacco ist ein Suchender, der keine einfachen Wahrheiten zeigt

Sacco, in Malta geborener US-Journalist, bekannt für seine Reportagen aus den Palästinensergebieten und dem Bosnien-Krieg, zeichnet sich als Beobachter mit Notizblock und dicken Brillengläsern selbst ins Szenario. Als Suchender, der keine einfache Wahrheit präsentiert, sondern ein feingliedriges Stimmengeflecht der Betroffenen, unterfüttert mit historischen Fakten. John Macdonald, Kanadas erster Premierminister, sagt mit frömmelnder Geste: „Indianerkinder sollten so weit wie möglich dem elterlichen Einfluss entzogen werden.“ In Internaten wurden sie der Muttersprache entfremdet und mit Gottesfurcht aufgeladen.

Auf die Internate folgten die Ölfirmen, die das Leben im Norden umkrempelten. Aus Jägern wurden Arbeiter, meist bald wieder in die Arbeitslosigkeit entlassen in zerstörter Natur. Land wurde weggenommen auf Basis von für die Dene undurchsichtigen Verträgen. Ihre Vorstellung von Besitz war unvereinbar mit dem der Kolonisatoren. Das erklärt schon der Titel des Buches: „Wir gehören dem Land“.

Ein Puzzlespiel individueller Sichtweisen

Sacco zaubert mit seinem präzisen, feinen Strich atmosphärische Porträts, wimmelbildartige Panoramen des traditionellen Lebens und ungeschönte Darstellungen der Umweltzerstörung. Ebenso überzeugt er als Erzähler mit lebendiger Panelgestaltung, der in kurzen Kapiteln erst den rasanten Umbruch einfängt und später, als zücke er eine Lupe, den Ursachen für die gesellschaftliche Zerrüttung auf den Grund geht.

Es gehört Konzentration dazu, die Übersicht zu behalten in diesem Puzzlespiel politischer Entwicklungen und individueller Sichtweisen. Aber die Vielzahl der Stimmen sind zugleich der Schatz dieses bewegenden Gesellschaftsporträts, sie bewahren vor Einseitigkeit.

Heute versuchen junge Denes zum Teil an die Lebensform der Großeltern anzuknüpfen. Ein winziger Hoffnungsschimmer einer tief traumatisierten Gesellschaft.

Joe Sacco: Wir gehören dem Land. Aus dem Englischen: Christoph Schuler. Edition Moderne; 256 Seiten, 25 Euro

George Takei, Justin Eisinger, Steven Scott, Harmony Becker: They Called Us Enemy. Eine Kindheit im Internierungslager. Aus dem Englischen: Christian Langhagen. Cross Cult; 208 S., 25 Euro

Von Dimo Rieß