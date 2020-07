Also doch: Nachtdigital-Festival wagt im kommenden Jahr den Neustart

Olganitz

Darauf haben Freunde des 808-Beats in der Region sehnsüchtig gewartet: Die Veranstalter des Nachtdigital planen doch etwas Neues. Ein Jahr nach der letzten Ausgabe des beliebten Festivals im Bungalow-Dorf Olganitz ( Nordsachsen) gaben die Veranstalter jetzt bekannt, mit verändertem Konzept und Namen – und leider auch an einem anderen Ort – weitermachen zu wollen.

„Im Januar 2021 werden wir den Ferienpark Weissenhäuser Strand in ein Festivalgelände verwandeln. Mit vielen gemütlichen Zimmern, einem Spaßbad und Musik auf sechs verschiedenen Bühnen wollen wir die Themen Urlaub und Musikfestival miteinander verbinden“, heißt es in einer am Freitag verbreiteten Mitteilung. Der Ferienpark Weissenhäuser Strand gehört zur Ostsee-Gemeinde Wangels ( Schleswig-Holstein), etwa 40 Kilometer östlich von Kiel.

Neuer Name mit Vergangenheit

Der Name des neuen Festivals „Nachtiville“ ist dabei für Besucher der vergangenen Jahre nicht gänzlich unbekannt. Bereits 2015 veranstaltete die Crew parallel zum eigentlichen Festival im Sommer in Olganitz einen winterlichen Ableger im niederländischen Bungalow-Park De Eemhof – unter anderem für die große niederländische Fangemeinde des Nachtdigitals.

Das neue „Nachtiville“ soll nun vom 22. bis 24. Januar am Weissenhäuser Strand stattfinden und ist für maximal 3000 Besucher ausgelegt. Jeder Teilnehmer dürfe dabei zwischen verschiedenen Ferienwohnungen, Bungalows und Hotelzimmern als Unterkunft im Park wählen, heißt es. Die Festivaltickets enthalten sowohl Übernachtung als auch Musikprogramm.

Hauff , Jobse und Dettmann im Programm

Letzteres soll auf insgesamt sechs Bühnen stattfinden und versammelt zahlreiche Hochkaräter der elektronischen Musik im Ferienpark – unter anderem Helena Hauff, Marcel Dettmann, François X, Ben Ufo, Lux, Gerd Janson und Job Jobse. Zudem werden auch Festivalchef Steffen Bennemann und die Leipziger Manamana an den Turntables stehen.

Der Ticketverkauf startet nach einer zweiwöchigen Regsistrierungsphase am 17. August, heißt es in der Ankündigung. Karten werden über die Homepage nachtiville.de verkauft.

Das Nachtdigital fand seit 1998 ununterbrochen bis 2019 im Bungalowpark in Olganitz statt und entwickelte sich über Jahre vom Geheimtipp zu einem der Hot Spots für elektronische Musik im sommerlichen Festivalreigen. Die Zahl der Besucher war bewusst auf 3000 begrenzt, weshalb das Nachtdigital in der Regel bereits nach wenigen Tagen ausverkauft war. Besucher beschrieben die Atmosphäre des Festivals gern als besonders entspannt und ungezwungen – im Gegensatz zu vielen großen Open-Air-Veranstaltungen in den Sommermonaten.

Von Matthias Puppe