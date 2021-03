Leipzig

In unserer Familie hieß er immer nur Putsch-Bendt. Am 2. Juli 1933 hatte der verbissene SA-Mann meinen Großonkel Franz, den KPDler, mit einer Eisenstange niedergeschlagen und in den Ryck gestoßen. Er ertrank und wurde in der DDR zum örtlichen antifaschistischen Namensgeber – für die neu gegründete LPG und für den Franz-Wehrstedt-Weg. Beide in Eldena, einem Dorf bei Greifswald, bekannt wegen seiner Klosterruine. Die hatte der Romantikmaler Caspar David Friedrich berühmt gemacht.

Die in meiner Erinnerung etwas ärmliche Landwirtschaftliche Produktionsgenossenschaft (LPG) gibt es schon lange nicht mehr. So wenig wie jenen Raum, der einst im Greifswalder Stadtmuseum dem kurzen Leben von Franz Wehrstedt folgte. Der schmale Weg, in dem ich mehr als 18 Jahre in der Nummer 1 wohnte, der trägt weiter den alten Namen. Hatte er einfach nur Glück?

Der Abstand stimmt milder

Namen sind schließlich durchaus nicht Schall und Rauch. Immer hängt an jedem gelebtes Leben. In dieser oder in jener Ordnung. Soziale Zustände ändern sich. So wie der Blick auf sie. Da gibt es, nicht erst seit 1989, Unterschiede zwischen Ost und West, zwischen Ost und Ost. Zwischen jenen, die die DDR nicht erlebten und jenen, die sie erlebten. Womöglich erlitten. Die DDR verstand sich selbst als Diktatur des Proletariats. Allerdings gab es schon einen Unterschied zwischen den 50ern und den 80ern. Im sozialistischen Dogma wie im Alltag. Der bestand wenig aus Stasi, Ideologie-Schulung und dem kollektiven Topfgang im Kindergarten. Empfand das eine Mehrheit ebenso? Oder doch nur eine Minderheit? Welche Sicht ist wahr? Gibt es nur eine Wahrheit? Oder womöglich zwei, drei, viele?

Der Abstand der Jahrzehnte stimmt milder. Sagt man. Er schafft jedoch auch jene Distanz, die man braucht zum gerechten Abwägen. Die Emotionen sind einfach lange raus. An den Zorn, den ich spürte, wenn die Stasi aus dem Paket meiner Oma wieder ein Buch eingezogen hatte, erinnere ich mich nur noch schwach. Beginnt da bereits Vergebung? Und das Vergessen jenes sturen Prinzips, nach dem eine Partei festlegte, was man lesen, hören, sehen darf?

Das muss man aushalten

Wie also umgehen mit Traditionen aus der DDR, mit Personen, die sie trugen, die fest an sie glaubten, mit ihren Ideologieträgern? Halle will sein neues Planetarium nicht so wie das alte nennen: Sigmund Jähn. Der erste deutschen Raumflieger. Der Berater der European Space Agency. Der Namensgeber des Asteroiden 17737. Der Vogtländer – und NVA-Generalmajor. Verkörperte er im Strausberger Kommando beinhart die ideologischen SED-Doktrinen? Sehr wahrscheinlich hat er. Auch aus Überzeugung. Sonst wäre er kaum lange in seiner Uniform geblieben.

Aber gibt es nicht auch jene andere Seite? Die des Weltraumforschers, des Werbers für Weltall-Interessen, des gesamtdeutschen Raumfahrt-Beraters? Sollte man nicht einfach akzeptieren, dass es menschliche Verdienste gibt, die unabhängig von gesellschaftlichen Ordnungen bestehen? Wie bei Gustav Adolf Schur. Natürlich gehört „Täve“, der Rad-Champion, in die Ruhmeshalle des deutschen Sports. Auch wenn er in der Volkskammer saß und eine andere Meinung zum Doping in der DDR hat. Das muss man aushalten.

Nur in der Antarktis gibt es noch einen Pieckrücken

Es gibt ja auch weiterhin landauf landab Marx-, Engels-, Thälmann-, Rosa-Luxemburg-Straßen. Wogegen gar nichts zu sagen ist. Jeder hat etwas hinterlassen, das weiter als bis zur nächsten Straßenecke reicht. Auch wenn es zu Ernst Thälmann einiges einzuwenden gibt: Er war ein überzeugter Antifaschist und wurde von den Nazis dafür ermordet.

Zu den SED-Marotten gehörte es, dass lebende führende Genossen mit Namensgebungen beschenkt wurden. Einige verschwanden schon in den DDR-Jahren. So machte Erich Honecker in Berlin-Mitte das Walter-Ulbricht-Stadion zum Stadion der Weltjugend. Das Otto-Grotewohl-Stadion in Aue (Erzgebirge) heißt seit 1991 Erzgebirgsstadion. Gestrichen wurde Wilhelm Pieck, einziger DDR-Präsident, als Zusatz zu Gubens Stadtnamen. Das Segelschulschiff in Greifswald-Wieck heißt mittlerweile „Greif“. Nur in der eisigen Antarktis gibt es noch einen Pieckrücken.

Übersehen oder geduldet?

Dass es bei den DDR-Stoß-Aktivisten der sozialistischen Arbeit (Adolf Hennecke, Frida Hockauf) keinen Widerspruch gab, wenn ihre Namen verschwanden, keinen regt es auf. Etwas verwunderlich hingegen ist es, dass Straßennamen überdauerten, die an tote DDR-Grenzer erinnern. Gestorben durch Kugeln aus dem Westen oder von Mitsoldaten. Sie riegelten ein Land vor den eigenen Nachbarn ab und folgten Befehlen. Auch dem zum Schießen. Alle Anträge auf Umbenennung der Peter-Göring-Straße in Strausberg scheiterten. In Gohlis erinnert der Jörgen-Schmidtchen-Weg an den ersten toten Grenzer nach dem Mauerbau. Verschwunden hingegen ist das Jörgen-Schmidtchen-Jugendklubhaus in Schönefeld.

Ob übersehen oder stillschweigend geduldet – keine Ahnung. In Leipzig soll es seit der Wende mehr als 500 Umbenennungen gegeben haben. Kaum in jedem Fall mit allgemeiner Zustimmung. Karl-Marx-Platz (DDR) in Augustusplatz (alt), da gibt es nur eine Meinung. Bei der Absicht, die Arndtstraße in der Südvorstadt zur Hannah-Arendt-Straße zu machen, hagelte es Widerspruch. Was nicht an der jüdischen Publizistin („Eichmann in Jerusalem“) liegt, sondern an Ernst Moritz Arndt (1769 – 1860).

So widersprüchlich, so gegensätzlich

Womit sich im Prinzip der jahrelange Streit an der Greifswalder Uni wiederholt. Ausgerechnet die Nazis hatten sie 1933 nach dem Schriftsteller und Historiker benannt – wegen seines Nationalismus („Der Gott, der Eisen wachsen ließ …“) und Sätzen, die durchaus antisemitisch gelesen werden können. Die DDR ehrte Arndt, sah ihn als Dichter der Befreiungskriege und antifeudalen Demokraten – und nannten eine Medaille für Kulturschaffende nach ihm. In der Bundesrepublik stiftete der Bund der Vertriebenen, für die DDR ein Hort der Revanchisten, eine Arndt-Plakette.

So widersprüchlich. So gegensätzlich. Geschichte ist eben keine Gerade, auch und gerade nicht beim Blick zurück. Man muss mit allem leben, was passiert ist. Gerechtigkeit fällt da nicht immer leicht. Wenn man es versucht, geht es auch mal schief. Was Brecht schon ahnte: „Wenn ihr von unseren Schwächen sprecht/ Und der finsteren Zeit/ Der ihr entronnen seid/ Gedenkt unserer mit Nachsicht“ (An die Nachgeborenen)

Mein Großonkel Franz hat zwar keine LPG und kein eigenes Zimmer im Museum mehr, dafür aber einen Erinnerungsstein am Flüsschen Ryck, wo er 1933 ermordet wurde. Darauf war in der DDR niemand gekommen.

Von Norbert Wehrstedt