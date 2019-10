Alter Hase auf dem Weg nach Amarillo: Tony Christie in der Arena Leipzig

Leipzig

Natürlich läuft es dann doch vor allem auf diesen einen Song hinaus. Auf diesen joligen Gassenhauer „Is This The Way To Amarillo“, der auch am Montag in der Arena das Publikum erwartungsgemäß von den Stühlen reißt. Zum Konzert von Tony Christie, einem der letzten großen Entertainer alter Schule. Einem echten Crooner mit Charisma, Witz – und einer immer noch tollen vollen Stimme.

Auch deshalb mag man einiges bedauern an diesem Konzert. Etwa, dass der 76-Jährige mit einer nur fünfköpfigen Band auf Tournee ist. Nicht, dass die Herren schlecht aufspielen würden, im Gegenteil. Aber natürlich fehlt hier zwangsläufig das süffigere Arrangement- Streicher, Bläsersätze, Pipapo – also der dicke warme Klangmantel, der so gut zu dem Sänger und seiner Stimme passt.

Er kann es einfach

Hinzu kommt, dass die Arena dann doch mit so einigen lichten Reihen aufwartet. Und dass das anwesende Publikum einige Zeit braucht, um aus dem Montagabend-Phlegma zu erwachen. Dass Christie wiederum ungerührt über derlei profanen Unbilden schwebt, mag auch damit zu tun haben, dass er erstens bezüglich Publikumsresonanz schon härtere Zeiten hinter sich hat, zweitens ein absoluter Vollprofi ist – und es drittens einfach kann.

Merkt man gerade auch an so einem Stück aus dem Spätwerk, wie diesem tollen, sexy (selbst)ironischen „Walk Like A Panther“, mit dem der Sänger 1998 nach so einigen künstlerischen Hungerjahren ein respektables Comeback hinlegte – und mit dem er jetzt sein Konzert beginnt. Und eigentlich müsste hier schon der Saal toben. Doch dafür müsste wohl auch das Publikumsdurchschnittsalter um ein paar Jahre niedriger liegen.

Nun lässt sich ausgiebig rätseln, warum nach einschlägigen und durchaus gelungenen Kooperationen Christies mit Popgrößen wie Jarvis Cocker, Richard Hawley oder Jack White auch in der Arena vorrangig ein Altersdurchschnitt von weit über 50 plus herrscht. Weniger rätselhaft wiederum ist dann der lediglich lauwarme Applaus, den Christie erntet, wenn er ausdrücklich seinen Helden Frank Sinatra und Sammy Davis Jr. Referenz erweist und in einer gelungen lässig melancholischen Fassung „Mr. Bojangles“ darbietet. Ein Stück, das das Publikum im doppelten Wortsinne abnickt. Es erwartet einfach Anderes.

Der unsterbliche Schmachter „Solitaire“

Christie, der alte Hase, weiß natürlich was. Es ist eine Ironie des Schicksals, dass der Mann hierzulande vorrangig irgendwie als Schlagersänger vom alten Schlag wahrgenommen wird. Eine Wahrnehmung, zu der Christie freilich einiges beiträgt. Da muss man nur „Sweet September“ hören, diesen Song, der so schön wehmütig beginnt und als tapsiger Humptata-Sirtaki endet. Die Nummer zündet in der Arena wie ein Weckruf. Die Stimmung steigt fortan kontinuierlich. Auch dank einer clever gefädelten Vierer-Song-Kette, die vom groovigen „Avenues and Alleywayes“ über das hier hübsch angerockte „Jezebel“ zum wirklich unsterblichen Schmachter „Solitaire“ führt – um dann bei dem Song zu landen, auf den wohl tatsächlich alles hinausläuft.

Wunderbar mit sich im Reinen

Es ist der Weg zum „Way To Amarillo“ – und ist der am Ziel, ist die Halle beglückt. Und ja, das geht völlig in Ordnung. Zumal Christie wunderbar mit sich im Reinen scheint. Der 1943 in Sheffield geborene „Working Class Crooner“, der seit über 50 Jahren mit seiner Frau verheiratet ist ( Christie: „Sie begleitet mich, ist hier im Saal – oder eher in der Bar“).

Mit dieser Tour will Christie Abschied von der Bühne nehmen. Schön, ihn dort nochmal erlebt zu haben.

Von Steffen Georgi