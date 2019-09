Am 30. September gastiert der ironische Schock-Rocker in der Arena Leipzig

Leipzig

Geboren am 4. Februar 1948 in Detroit als Sohn eines protestantischen Pfarrers und getauft als Vincent Damon Furnier. 1968 gründet sich die Alice Cooper Band mit ihm als Sänger. Furnier wird mehr und mehr zum Mittelpunkt der Auftritte, indem er die Kunstfigur Alice Cooper entwickelt. Er hantiert mit einer lebendigen Boa Constrictor, vergießt Kunstblut, lässt sich in Zwangsjacken stecken, foltern, erhängen oder enthaupten. 2015 gründet Cooper mit Johnny Depp und Joe Perry die Hollywood Vampires in Anspielung auf Jim Morrison, Jimi Hendrix, John Lennon und andere früh verstorbene Rockstars. Alice Cooper lebt mit seiner Frau Sheryl in Phoenix, Arizona. Das Paar hat drei Kinder. Cooper ist entgegen seinem Image ein gläubiger Christ und Vorsitzender der christlichen Stiftung „Solid Rock Foundation“.

Wirken die Hollywood Vampires auf Sie wie ein Jungbrunnen?

Die Entstehungsgeschichte von „Rise“ ist sehr interessant. Als wir das Album schrieben, gab ich mir große Mühe, keine Fingerabdrücke zu hinterlassen. Ich wollte vermeiden, dass sie wie eine Alice-Cooper-Platte klingt. Und ich glaube, Joe Perry hat sich sehr bemüht, Anklänge an Aerosmith zu vermeiden. Ich habe in der Vergangenheit 27 Alben gemacht. Immer, wenn ich einen fremden Song höre, habe ich das Gefühl, ich müsste ihn neu arrangieren – und zwar so, wie ich es mir vorstelle. Bei den Hollywood Vampires besteht unsere Rolle darin, uns zurückzuhalten, damit die Songs sich ganz natürlich entfalten können. Dabei kommen nicht zwangsläufig radiokompatible Nummern heraus. Entstanden ist ein neuer Hardrock-Sound.

Die Songs auf dem neuen Album „Rise“ wurden von Ihnen, Johnny Depp und Joe Perry komponiert. Warum hat Depp fast alle Texte geschrieben?

Weil Johnny Depp einfach ein guter Schreiber ist. Er war bereits Musiker, bevor er Schauspieler wurde. Er schreibt und spielt die ganze Zeit und spuckt ständig neue Ideen aus. Als wir uns zu den Hollywood Vampires zusammenschlossen, schmissen wir auch unsere Ideen zusammen. Ich mag die freie Form unserer Texte, die sich nicht notwendigerweise an Reimschemata orientieren. Das ist für mich sehr erfrischend, weil ich eigentlich ganz anders schreibe.

Sind die Hollywood Vampires das Ende der Ego-Kultur?

In unserer Band agieren drei Alpha-Tiere: Johnny Depp, Joe Perry von Aerosmith und ich. Aber keiner von uns hat darauf bestanden, es so zu machen, wie er es gewohnt ist. Darüber gab es überhaupt keine Diskussion. Dass drei Alpha-Tiere ohne Streit zusammenarbeiten, ist etwas ganz Besonderes.

Wann kommen die Hollywood Vampires wieder nach Europa?

Wir werden 2020 definitiv auf Tour gehen. Aber vorher spiele ich noch eine Solotour. Ich bin sechs Monate im Jahr mit meiner eigenen Band unterwegs, Aerosmith haben viele Live-Verpflichtungen und Johnny dreht regelmäßig Filme. Deshalb müssen wir bei den Hollywood Vampires alles ein Jahr im Voraus planen.

„Rise“ erschien exakt 50 Jahre nach Ihrem ersten Album. Wie fühlt es sich an, noch immer im Rampenlicht zu stehen?

Das Tolle an meiner ersten Platte war, dass sie so bizarr klang, dass selbst der Oberfreak Frank Zappa sie nicht verstand. Sie ist auf seinem Label Straight Records erschienen. Unsere Musik war einfach zu experimentell und psychedelisch, so dass sie für ihn einfach keinen Sinn ergab. In den Kritiken hieß es damals: „Diese Band wird nicht länger als zwei Wochen existieren.“ 50 Jahre später sind wir aber immer noch da und machen Platten. 1969 war meine Musik ihrer Zeit voraus.

Sind Sie damals oft zusammen mit Iggy Pop & The Stooges aufgetreten?

O ja, fast jedes Wochenende. Damals lebte ich noch in Detroit und spielte regelmäßig im East Town und im Grand Theatre. An einem Abend sind zum Beispiel die Alice Cooper Band, Iggy & The Stooges, The MC5 und The Who aufgetreten, eine Woche später waren es Alice Cooper, Ted Nugend, Bo Seeger und Savoy Brown. Wir waren damals eine junge Band, die bekannt werden wollte. Wir haben unzählige Shows mit den Stooges gespielt.

Haben Sie und Iggy Pop sich gegenseitig beeinflusst?

Nein, wir waren sehr unterschiedliche Performer. Als ich Iggy das erste Mal live sah, war das meine erste Erfahrung mit Punk. Die Shows von Alice Cooper hingegen waren ziemlich komplex und erinnerten an das „Phantom der Oper“. Meine Bühnenfigur war damals schon sehr weit entwickelt und ziemlich verquer. Wir machten Kunst für ein eher intellektuelles Publikum, Iggy hingegen war ein purer Detroit-Punk. Ein Typ von der Straße ohne Shirt und Schuhe. Seine Band war genau das Gegenteil von intellektuell, sie spielte extrem harte und raue Punkmusik. Aber Iggy und ich haben uns gegenseitig respektiert.

Wie man hört, haben Sie sich kürzlich wieder mit den Musikern von Ihrer ersten Band getroffen – Mike Bruce, Dennis Dunaway und Neal Smith. Werden die drei auf Ihrer nächsten Soloplatte zu hören sein?

Mit Neil, Dennis und Mike arbeite ich regelmäßig zusammen. Wir sind ein sehr gutes Songschreiber-Team. Zwischen uns gab es in den vergangenen 50 Jahren immer eine schöne Harmonie. Wir hassen uns nicht und verklagen uns auch nicht gegenseitig, weil wir immer noch beste Freunde sind. Wenn ich mit diesen Jungs auf der Bühne stehe, weiß ich exakt, was sie spielen werden.

Jeder erwartet von Alice Cooper, dass er am Ende einer Show unter der Guillotine, am Galgen oder auf dem Elektrischen Stuhl stirbt. Was reizt Sie am Bühnentod?

Das ist eine Notwendigkeit. Wenn man ein Schurke ist, muss man auf der Bühne einfach sterben! () In jedem guten Drama, Film oder Roman muss der Böse am Ende dran glauben. Deshalb wird Alice am Schluss einer Cooper-Show immer hingerichtet. Aber: Er kommt immer wieder. Er weiß, dass er unsterblich ist.

Nächstes Jahr gehen Sie im Rahmen von „Rock Meets Classic“ auf Tour. Was reizt Sie an einem Sinfonieorchester?

Die „Rock Meets Classic“-Tour macht mir so großen Spaß, dass ich immer wieder gerne mit dabei bin. Ich mag es, verschiedene Dinge auszuprobieren. Ein 90-köpfiges Sinfonieorchester ist sehr weit weg von einer Rockband wie die Hollywood Vampires. Diese Abwechslung liebe ich. Dafür suche ich mir immer jene Songs aus meinen Repertoire heraus, die ich gerne zu Streichern singen möchte. „Poison“ zum Beispiel funktioniert sehr gut mit einen gigantischen Klangkörper im Rücken.

Von Olaf Neumann