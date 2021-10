Leipzig

Musikalische Reisen nach Paris unternimmt die Neue Leipziger Chopin-Gesellschaft bei den 31. Leipziger Chopin-Tagen, die von Donnerstag bis zum 24. Oktober stattfinden. In den drei Festkonzerten würden Werke von Fryderyk Chopin mit weiteren französischen Klangfarben verbunden, heißt es in einer Mitteilung der Veranstalter. Auf dem Programm stehen Werke von Camille Saint-Saëns, Maurice Ravel, Claude Debussy, Erik Satie und Francis Poulenc. Im 19. Jahrhundert wuchs Paris zu einer der wichtigsten Kulturmetropolen Europas und wurde zur Heimat vieler führender Instrumentalisten, Sänger und Komponisten.

Drei Festkonzerte mit verschiedenen Hygiene-Regeln

Violetta Khachikyan eröffnet am Donnerstag um 19.30 Uhr im Polnischen Institut das Leipziger Klavierfestival (Eintritt frei, 2G-Regelung). Am Freitag um 19.30 Uhr spielt die Pariser Pianistin Hélène Tysman in der Hochschule für Musik und Theater (Eintritt frei, 3G-Regelung). Ihren Abschluss finden die Chopin-Tage am Sonntag um 18 Uhr im Weißen Haus in Markkleeberg – mit der Mezzosopranistin Marie-Luise Dreßen, die Sopranistin Melanie Eggert, den Geiger Leonard Toschev sowie die Pianistinnen und Pianisten Hyelee Kang, Babett, Florentine, Marie und Katrin Lehnert, Simon Haje und Alexander Meinel. Karten für das Konzert gibt es für 15/13 Euro bei reservix.de.

Clara Schumann-Wettbewerb im Rahmen der Chopin-Tage

Im Rahmen der Chopin-Tage findet zum dritten Mal der deutschlandweit ausgeschriebene Clara Schumann-Wettbewerb für junge Pianistinnen und Pianisten statt. Pandemiebedingt wird dieser online ausgetragen. Insgesamt 19 Teilnehmer haben ihre Programme per Video eingereicht. Die Anforderungen umfassen ein Originalwerk von Clara Schumann oder anderer Komponistinnen ihrer Zeit sowie ein Werk von Fryderyk Chopin oder eines seiner Zeitgenossen.

Weitere Informationen: neue-leipziger-chopin-gesellschaft.de

Von LVZ