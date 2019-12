Sandra Hüller, in diesem Jahr für ihre Bochumer „Penthesilea“-Interpretation erneut zur Schauspielerin des Jahres gekürt, gastiert mit „Bilder meiner großen Liebe“ am Freitag am Schauspiel Leipzig. Im Interview spricht sie über Johan Simons, Ängste vor dem Auftritt und „Penthesilea“, das im Februar nach Leipzig kommt.