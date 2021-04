Am Freitag: Livestream-Konzert der Punk-Urgesteine „asche“ aus dem Bandhaus Leipzig

Leipzig

Urgesteine und trotzdem ein Geheimtipp: Die Geschichte der Band „asche“, einigen vielleicht besser bekannt als „0815“, reicht weit zurück, ist aber von einer großen Lücke durchzogen. Sie begann 1982 im Lindenauer Duncker-Viertel, wo sich vier jugendliche Schulfreunde zur Gründung einer Punk-Gruppe zusammenfanden und dazu entschlossen, ihre Weltsicht in wütenden Texten und krachigen Klängen aus selbstgebauten Instrumenten auszudrücken. 1986 folgte die Auflösung, zur Wiedervereinigung im Geiste mit zumindest zwei ursprünglichen Mitgliedern kam es 2018.

Im September 2019 stand die neu erfundene Band schließlich beim „Heldenstadt Anders“-Festival auf der Bühne des UT Connewitz. Kurz zuvor entstand das passend betitelte Album „1982.1986.2019“ bestehend aus alten, aber neu eingespielten Stücken aus den 80er-Jahren. Seit Mai 2020 arbeiten die Musiker und dem Namen „asche“ an neuem im neuen Post-Punk-Stil, gefolgt vom öffentlichen Debüt im Oktober – natürlich im Westen der Stadt.

Nun also ganz modern: „asche“ sind am Freitag, dem 30. April, im Livestream-Konzert von zuhause aus zu erleben, völlig kostenlos und legal via YouTube. Dieser beginnt um 20 Uhr und ist auf dem Kanal von „Bandcommunity Leipzig e.V.“ zu finden – oder gleich hier:

Von CN