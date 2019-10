Am Freitag beginnt die Leipziger Musik-Erlebnismesse „Musicpark“

Leipzig

In der „Sweatbloodtearsbox“ (SBT-Box), einem kleinen containerartigen Raum, steht Gary Wallis, der schon als Percussionist mit Pink Floyd auf Tour war, an einem riesigen roséfarbenen Schlagzeug und wirbelt mit seinen Sticks gekonnt über die rund zwanzig Toms und Drumpads. Im Hintergrund erklingen Originalsamples von dem Bandprojekt Schiller, bei dem er momentan Mitglied ist.

Profi-Musiker zum Anfassen

„Wir hoffen, wir konnten Ihnen jetzt einen kleinen Einblick davon geben, was wir hier tun“, sagt Markus Geisenberger, Geschäftsführer der Leipziger Messe, „wir zeigen hier originale Tour-Sets. Aus nächster Nähe kann man Musiker bei ihrer Performance beobachten“. Geisenberger und sein Team gaben am Dienstag einen Vorgeschmack auf den Musicpark, die erste Ausgabe einer Musik-Erlebnismesse. Diese findet von Freitag bis Sonntag in den Hallen 2 und 4 der Neuen Messe statt.

Doch die Gäste können nicht nur Profis wie Wallis oder auch Jen Majura, Gitarristin von Evanescence, in den drei SBT-Boxen sowie auf den verschiedenen Bühnen lauschen, wie Projektdirektorin Stephanie Scholl erklärt. Über 370 Veranstaltungen mit 350 Musikern stehen auf dem Programm. Besucher können unter anderem in einer der zahlreichen Playzones unter professioneller Anleitung und ohne Vorkenntnisse verschiedene Instrumente spielen – von der E-Gitarre bis zur Trompete.

Open-Mic-Bühne für mutige Hobbymusiker

Auf dem Markt der Messe bieten 200 Aussteller aus elf Ländern, darunter kleine Betriebe wie Vogt Instruments und Marktführer wie Marshall, Instrumente, Soundtechnik und sonstiges Zubehör zum Verkauf an. Vor dem Kauf können die Instrumente in Testboxen ausprobiert werden. Mutige Hobbymusiker sind zudem eingeladen, auf der Open-Mic-Bühne „StageZero“ öffentlich aufzutreten oder einfach ein bisschen zu jammen.

Unterstützung bekommt die Messe von der Firma Beringer Marketing, die auf die Vermarktung von Musikinstrumenten spezialisiert ist. Geschäftsführerin Esther Beringer beschreibt das Konzept so: „Der Musicpark soll animieren und zeigen, dass Musik nicht vom Band kommt, sondern von Menschen gemacht ist. Und dass Musik Spaß macht, egal ob man Profi ist oder nicht.“ Geisenberger ergänzt begeistert: „Musik zu machen, das ist eine Art von Kommunikation. Man muss es mal ausprobiert haben, um zu wissen was es bedeutet und was es alles transportiert.“

Der Musicpark findet auf der Neuen Messe statt; Öffnungszeiten 1. bis 3. November 10–18 Uhr, Tagesticket 19/10 Euro, Wochenendticket 38 Euro, erhältlich an der Kasse und auf der Homepage;

weitere Infos unter: musicpark.de

Von Pauline Szyltowski