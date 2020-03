Amarcord-Sänger Wolfram Lattke über die Auswirkungen der Pandemie auf Kulturschaffende

Leipzig

Wolfram Lattke, 41, trifft der Corona-Shutdown der Kultur gleich dreifach: als Tenor des Vokalensembles Amarcord, als gefragter Oratorien-Tenor und als Mitveranstalter des Leipziger A-cappella-Festivals, dessen 21. Ausgabe für die Zeit vom 1. bis zum 9. Mai noch nicht abgesagt ist. Peter Korfmacher sprach mit dem Ex-Thomaner.

Was machen Sie derzeit den lieben langen Tag?

Wenn ich mal den Kopf frei kriege, denke ich zum Beispiel darüber nach, wie kommende Konzertprogramme aussehen könnten. Aber meistens versuche ich, für unsere Kinder einen möglichst unbeschwerten Tagesablauf mitzuorganisieren, verfolge aber auch wie paralysiert die Nachrichten, sammle Absagen ein – aktuell die der Amarcord-Tournee durch Kanada und die USA, die für die Zeit nach Ostern organisiert war. Und ich durchlebe ein Wechselbad der Gefühle: Von totalem Horror, blanker Panik und verhaltenem Optimismus, dass es doch irgendwann und irgendwie wieder weitergehen wird, ist alles dabei. Und immer wieder drängen sich ganz grundsätzliche Zweifel in den Vordergrund.

Welche grundsätzlichen Zweifel?

Ich bin bis hierher gegangen in der Gewissheit, dass man als Künstler, als Musiker die Welt ein wenig besser machen kann und muss. Die Liebe zur Musik und zu den Menschen, das ist meine und unsere Grundeinstellung. Drum ist die völlig neue Erfahrung, dass man uns nun unser Publikum „wegnimmt“ und dem Publikum uns, so existenziell. Zumal ja niemand sagen kann, wo das alles noch hinsteuert, wann und ob es wieder anders wird. Da ertappt man sich dann plötzlich bei dem Zweifel, ob man bei der Entscheidung für die Existenz als freier Musiker vielleicht aufs falsche Pferd gesetzt haben könnte.

Sie sind nicht nur freier Musiker ...

... nein, neben meiner Arbeit bei Amarcord und meinem solistischen Wirken bin ich auch als Veranstalter betroffen: Amarcord ist Ausrichter des A-cappella-Festivals, das in diesem Jahr zum 21. Mal stattfinden soll.

Soll es das noch immer?

Darüber verständigen wir uns gerade laufend. Ob wir absagen oder verschieben. Im Moment steht der Termin noch und zumindest haben wir in der nächsten Ausgabe nicht ganz so viele Ensembles von sehr weit her eingeladen, so dass wenigstens im worst case die Reisekosten nicht explodieren. Das gleiche gilt übrigens auch für die gerade abgesagte Amarcord-Tournee.

Warum? Kanada und die USA liegen ja nicht gerade um die Ecke.

Wir hatten vorsichtshalber die Flugbuchung ein wenig vor uns hergeschoben. Es zeichnete sich ja ab, dass es da Probleme geben könnte. Und wäre nicht abgesagt worden, hätten wir in dieser speziellen Situation vermutet, kurzfristig noch bezahlbare Flüge zu bekommen.

Wie viele Konzerte hätten Sie auf der Tour gesungen?

Rund ein Dutzend.

Wie viele sind Amarcord darüber hinaus schon durch die Lappen gegangen?

Bis Anfang April vier.

Und was wurde Ihnen als Oratorientenor gestrichen?

Das ist besonders schlimm. März, April, das ist für freie Sänger absolute Hochsaison. Ich hätte jetzt mit den Thomanern und dem Gewandhausorchester unter Thomaskantor Gotthold Schwarz Haydns „Schöpfung“ singen sollen, in der Thomaskirche und in der Berliner Philharmonie. Auf dieses Engagement hatte ich mich auch aus künstlerischen Gründen sehr gefreut. Dazu standen Passionskonzerte unter anderem in der Frauenkirche in Dresden an, deren Wegfall sehr schmerzhaft ist. Aus künstlerischen und wirtschaftlichen Gründen. Es trifft uns alle, die gesamte freie Kulturszene. Jetzt, nach den mauen Nachweihnachts-Monaten müssten wir die Grundlagen unserer Daseinsvorsorge für weite Teile des ganzen Jahres legen. Das fällt jetzt alles weg.

Gibt es eine Perspektive?

Jetzt muss sich die Menschlichkeit des Systems zeigen, unserer Gesellschaft, des Kulturbetriebs. Jetzt müssen Musiker, Veranstalter und Politik sich zusammensetzen und verhandeln. Man kann ja nicht sehenden Auges eine ganze Branche in den Abgrund stürzen.

Die Politik hat signalisiert, dass das Problem erkannt ist, ein Notfonds, auch ein befristetes bedingungsloses Grundeinkommen wurden in die Debatte gebracht, unter anderem durch die Online-Petition David Erlers, die mittlerweile weit über 200 000 Unterzeichner aufzuweisen hat.

Und deren Erstunterzeichner ich bin! Ja, das macht etwas Hoffnung. Aber es muss schnell gehen, sehr schnell. Denn unsere Einnahmen und die vieler Kollegen sind von einem Tag auf den anderen vollständig weggebrochen, die Ausgaben jedoch laufen weiter. Und es geht dabei nicht nur um Einzelne, sondern um ganze Familien: Ich beispielsweise bin der Hauptverdiener für mich, meine Frau – die ebenfalls freiberufliche Musikerin ist – und meine beiden Kinder. Darum sind wir auf Solidarität angewiesen.

Solidarität von welcher Seite? Wenn sich andere Freiberufler, die von einem Moment auf den anderen vor dem Nichts stehen, solidarisch zeigen, hilft das konkret wenig.

Solidarität von Seiten der Gesellschaft. Solidarität von jedem mit jedem. Nun zeigt sich, ob unser Gemeinwesen funktioniert, ob es sich genug Menschlichkeit bewahrt hat, um auch in einer solchen Extremsituation niemanden über die Klinge springen zu lassen.

Und wie sieht es bislang mit dieser Solidarität aus?

Auf der persönlichen Ebene wunderbar. Wir erfahren viel Zuspruch.

Aber?

Auf der institutionellen Ebene, und die wäre überlebenswichtig, läuft es nicht überall so rund.

Haben Sie ein Beispiel?

Sicher: In Thüringen wurden gerade die Bachwochen abgesagt. Der Veranstalter bemüht sich nach Kräften, eine hilfreiche Lösung zu finden, und die öffentliche Hand hat zumindest die Bereitschaft signalisiert, darüber nachzudenken, ob und wie man die Folgen für die Akteure abmildern kann. Private Förderer aber, zum Beispiel die dortige Sparkasse, scheinen sich knallhart auf den Standpunkt zu stellen: Kein Geld ohne erbrachte Leistung. Dabei wäre es nun an der Zeit, einmal grundsätzlich darüber nachzudenken, ob Effizienz wirklich das vordringliche Ziel unseres Zusammenlebens ist. Oder ob nicht Menschlichkeit und Solidarität wichtiger sind für ein Gemeinwesen. Und wenn jetzt auch nur einer sich dem Gedanken stellt, ob sich unsere Gesellschaft in den letzten Jahrzehnten vielleicht in die falsche Richtung entwickelt hat, dann hätte das Ganze sogar etwas Gutes.

www.openpetition.de/petition/statistik/hilfen-fuer-freiberufler-und-kuenstler-waehrend-des-corona-shutdowns-2

Von Peter Korfmacher