Leipzig

In die Sixtinische Kapelle hat er höchstselbst mit kühnem Schwung die Buchstaben seines Namens geritzt. Dieses Graffito mag Ausweis einer sehr langweiligen Papstmesse gewesen sein – oder ein Versuch, den eigenen Namen über die Zeitläufe zu retten. Doch dessen hätte dieser „Josqinus“ gar nicht bedurft, der um 1450 geboren wurde, dessen 500. Todestag die Musikwelt in diesem Jahr feiert und mit dessen Musik das Ensemble Amarcord in der Thomaskirche die zweite Corona-Streaming-Ausgabe des eigenen A-cappella-Festivals eröffnete.

Viel tiefer als in den Putz im Herzen der Christenheit hat er sich in die Musikgeschichte eingraviert. Denn mit ihm beginnt nach den schematischen Anfängen in Notre Dame in Paris die Entwicklung der mehrstimmigen abendländischen Musik. Ohne Josquin gäbe es keinen Palestrina, Monteverdi, Schütz, Bach, Mozart, Beethoven, Brahms, Mahler, Schönberg, Stravinsky, Rihm, Schleiermacher. Denn der Komponist, dessen junge Jahre sich im Nebel einer Kulturgeschichte verlieren, die die Persönlichkeit des Künstlers erst zu entdecken begann, schaffte es, den gestrengen Satzes der frankoflämischen Vokalpolyphonie durchlässig zu machen für Emotionen.

Leidenschaft für den richtigen Klang

Wie ihm dies im einzelnen gelang, darauf hat die Musikwissenschaft trotz zahlreicher Versuche bis heute keine befriedigende Antwort gefunden. Abr dass es ihm gelang, das zeigen Wolfram Lattke, Robert Pohlers, Frank Ozimek, Daniel Knauft und Holger Krause, in den sechsstimmigen Sätzen unterstützt von Tobias Köche, in der Thomaskirche in ihrem Eröffnungsspiel-Stream rund 80 Minuten lang denkbar eindrucksvoll.

Äußerlich sind die Motetten, Antiphonen, Messen, Hymnen des Eröffnungsprogramms gleichförmig, kleinteilig durchimitiert nach Regeln, die Tonsatzstudenten bis in unsere Tage lernen. Aber unter dem Marmor dieses Regelwerks glüht bei Josquin eine Leidenschaft für den richtigen Klang zum richtigen Wort, die zum ersten Mal in der Musikgeschichte den Hörer ins Visier nimmt. Verkündigungsmusik – die der Übersetzung lateinischer Texte nicht bedarf, weil sie über Herz und Seele spricht.

Geheimnisvolle Vertrautheit

Voraussetzung für die spirituelle Wirkungsmacht dieser reduzierten Pracht ist die Perfektion, die das Ensemble Amarcord beim Umgang mit sehr alter Musik erreicht hat. Ohne diese makellos reintönige Intonation und Geschmeidigkeit der Ex-Thomaner blieben diese Linien aufs Reißbrett gezogen, ihr Sinn rätselhaft. Doch so gesungen, so beseelt und beherrscht, so makellos und so lebendig, so selbstverständlich und so informiert stellt sich eine geheimnisvolle Vertrautheit ein, die die Jahrhunderte überwindet wie die Konfessionen.

Derlei bewirkt nur Musik. Dass sie es selbst am Bildschirm und über Lautsprecher kann, zeigt ihre Größe – und die ihrer Interpreten. Doch so schön es ist, das A-cappella-Festival wenigstens daheim erleben zu dürfen – um wie vieles intensiver wäre das Gemeinschaftserlebnis in der Thomaskirche, deren herrliche Akustik Paul Smacznys Accentus-Team so fabelhaft natürlich und farbsatt eingefangen hat ...

Von Peter Korfmacher